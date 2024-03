Per la primavera in arrivo ecco perché questo borgo è perfetto da visitare

Un borgo gioiello alpino nel cuore dell’Alto Adige. Dai panorami mozzafiato alle cascate scroscianti, ecco cosa rende questo luogo perfetto per una breve fuga primaverile di uno o due giorni.

Nel cuore delle Alpi, tra vette maestose e verdi pascoli, si nasconde il pittoresco borgo incantevole. Questo gioiello dell’Alto Adige è un paradiso per gli amanti della natura e della storia. In primavera, quando la neve si scioglie e la natura si risveglia, questo luogo si trasforma in un’oasi di avventura e relax. Stiamo parlando del borgo di Racines.

Un borgo dalla forte tradizione e dalle lontane radici storiche

Racines ha radici profonde che risalgono a secoli fa. Il nome Rasine, che si ritrova in documenti risalenti alla metà dell’XI secolo, potrebbe avere origini preromane. Alcuni studiosi ipotizzano che potrebbe derivare dal latino runcare, che significa dissodare il terreno. Nel 1929, il comune nacque dalla fusione di cinque piccoli centri abitati: Mareta, Ridanna, Telves, Val Giovo e Racines. Lo stemma comunale, con un lupo rampante d’argento su sfondo azzurro, richiama la famiglia Wolf von Mareit.

Per la primavera in arrivo, Racine è una metà perfetta

Perché questa meta vale una visita? Anzitutto per ammirare le cascate di Stanghe. Tra la valle di Racines e la val Ridanna, queste cascate scroscianti sono uno spettacolo naturale da non perdere. Il rumore dell’acqua e la vista delle rocce creano un’atmosfera magica. Vale la visita il Castel Wolfsthurn, situato nella frazione di Mareta. Questo castello offre una vista panoramica sulla valle. Altro luogo da visitare è il Museo provinciale delle miniere di Ridanna. Questo museo racconta la storia delle miniere di Racines e di come gli abitanti hanno estratto il i preziosi minerali nel corso dei secoli.

Cosa fare se ci si ferma almeno 2 giorni

Se avete del tempo perché non seguire i sentieri che conducono alle malghe e alle vette con panorami spettacolari? Camminare lungo il rio di Racines e godersi la natura incontaminata. E dopo una giornata intensa, rilassarsi con una vista panoramica a 360° dalle nuove piattaforme panoramiche. I più piccoli adoreranno le stazioni giochi d’acqua e la torre di avvistamento degli scoiattoli alta 24 metri.

E dormire non è un problema, le soluzioni sono per tutte le tasche. Abbiamo immaginato una coppia che trascorre un fine settimana di aprile e fatto una ricerca delle soluzioni per una notte. Al momento della stesura dell’articolo, si poteva dormire in un B&B con circa 90 euro o in un albergo 3 stelle con circa 110 euro. Chi desiderasse tutti gli agi, poteva scegliere un albergo 5 stelle a 300 euro a notte.

