Il trucco di Matthew McConaughey per ridurre l’appetito è tanto semplice quanto geniale

Le star di Hollywood non sono solo esperti mirabili nell’arte della recitazione. La loro bravura risiede anche nella capacità di trasformare il proprio corpo in poche settimane per adattarlo al ruolo da interpretare.

Questo richiede una formidabile resistenza fisica e mentale, ovviamente. Basti pensare al sacrificio faccio da Christian Bale nel film American Hustle, dove per vestire i panni del protagonista ha dovuto accumulare 20 kg nel giro di pochissime settimane. Oppure ad Anne Hathaway, che è riuscita a perdere 12 kg in pochi giorni per interpretare il proprio ruolo in “Les Miserables”. Alla base di questi successi c’è un metodo applicato alla perfezione. Non lo ha tenuto per sé uno dei più grandi attori del cinema contemporanea, e c’entra la mente. Ecco il trucco di Matthew McConaughey per ridurre l’appetito e smettere di mangiare.

Un meccanismo studiato dalla scienza ed applicato ad Hollywood

Il noto attore di origine scozzesi lo ha dichiarato in più di una intervista il suo trucchetto per ingannare la propria mente ed indurla ad abbattere l’istinto della fame. Si basa su un meccanismo noto nella scienza come riflesso condizionato, ovvero una predisposizione istintiva del cervello. Forse molti ricorderanno un celebre esperimento compiuto sugli animali da Pavlov per dimostrare l’esistenza di questo meccanismo. Ebbene, il famoso medico russo annunciava con il suono di un campanello la distribuzione della cena ai propri cani. Questi, una volta visto il cibo, iniziavano a produrre saliva in vista del pasto imminente. Dopo un po’, pur senza vedere il proprio cibo, i cani iniziarono ad associare il rumore della campanella al cibo. Insomma, il loro cervello funzionava in base ad un preconcetto. E cioè quello che la campanella significasse l’inizio del pasto.

Lo stesso principio viene applicato dal divo per evitare i morsi della fame, capovolgendolo. Infatti, alla fine del pasto siamo soliti lavare i denti. È scontato, dunque, che dopo molto tempo di abitudine, il nostro cervello associ questa pulizia alla cessazione del pasto. Ebbene, se sono vere queste premesse, il vero segreto è quello di lavarsi i denti per non pensare alla fame. L’istinto – provato dal cervello di procacciarsi cibo, diminuirà improvvisamente. Molto utile per ridurre all’improvviso il peso per interpretare dei ruoli. Ma lo stesso potrebbe avvenire anche con il consumo di un frutto, tradizionalmente la chiusura del pasto.

Potremmo anzi riunire le due sensazioni, ovvero la funzione del dentifricio alla sensazione di qualcosa di dolce in bocca. Basta usare un dentifricio alla menta, in grado di riempire il palato con il suo aroma dolce. Il cervello, insomma, è un macchinario complesso basato per buona parte sulle impressioni e sui codici imparati nel corso del tempo. In questo è estremamente animalesco. Ma ad Hollywood sanno come risolvere i problemi, abbinando a principi teorici applicazioni estremamente pratiche. Ed in film come Gold, oppure Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey ha dato piena prova del suo grande impegno e determinazione per cambiare il proprio peso, riuscendoci totalmente.