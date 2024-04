Incredibile, questa federa previene le rughe e non arruffa i capelli durante la notte: consigliata dagli esperti

Una semplice federa che agisce sulle rughe e protegge la bellezza dei tuoi capelli? Ecco di cosa si tratta, come funziona e in quale materiale è realizzata.

Riposare bene ogni notte, è una delle regole fondamentali per rimanere in salute. Inoltre, ti permette di svegliarti riposato e affrontare la giornata con più energia. Un sonno agitato potrebbe, invece, renderti più stanco, affaticato e nervoso. È importante dormire almeno 8 ore ogni notte, ma anche evitare di guardare il telefono prima di andare a letto, mettere in ordine la stanza, non bere caffè la sera ed evitare di mangiare cibi troppo pesanti e piccanti.

Riposare bene è anche importante per preservare la bellezza della pelle. Immagina il tuo viso dopo una notte insonne: le rughe sono più visibili e le occhiaie e le borse ancora più marcate. Dormire bene è una regola fondamentale per avere una pelle sana e bella. Ma non basta, è necessario seguire una serie di step altrettanto importanti, come non andare mai a letto truccata. Detergere il viso nel modo adeguato ti permetterà di eliminare i residui di make-up, rendere la pelle pulita e l’incarnato più luminoso. Utilizza poi, delle creme adatte al tuo tipo di pelle e stai attenta alle cattive abitudini (fumo, alcol, cibi troppo grassi, ecc.).

Incredibile, questa federa previene le rughe: di cosa si tratta?

Ma sai che esiste una federa che potrebbe aiutarti a prevenire le rughe? Quante volte ti sei alzata al mattino con letteralmente “il cuscino stampato in faccia”. Viso gonfio, rossori e segni che ti porti dietro almeno per un paio di ore. Per evitare questi problemi potresti provare a dormire su una federa in seta. Questo tipo di tessuto riduce gli sfregamenti ed è molto delicato sulla pelle. La federa in seta potrebbe prevenire le “rughe da cuscino”, i brufoletti da attrito e non interferire con lo stato di idratazione del viso. Inoltre, la seta è anche ipoallergenica.

Mai più capelli crespi

La federa in seta è consigliata non solo per prevenire le rughe, ma anche per rendere i capelli più belli. Infatti, questo tessuto ti aiuterà ad evitare che la chioma, al mattino, sia troppo arruffata ed elettrica come se avessi preso la corrente. Grazie alla seta, i capelli non si aggroviglieranno durante la notte e di conseguenza si spezzeranno con meno frequenza. Incredibile, questa federa previene le rughe ed è perfetta per la bellezza dei tuoi capelli.