Ecco il suono perfetto da impostare come sveglia per iniziare la giornata più attivi e con il piede giusto

Sai qual è il suono migliore che ti aiuta ad iniziare la giornata con il piede giusto? Canzone, melodia, suono metallico? Scopri cosa dicono gli esperti a riguardo.

Al mattino, ci sono due tipologie di persone. C’è chi odia il suono della sveglia e comincia ad interagire con il Mondo esterno solo dopo alcune ore. E persone, invece, che amano svegliarsi di buon mattino e possiedono, sin da subito, l’energia giusta per iniziare al meglio le attività della giornata.

Gli italiani, in particolare, al mattino non rinunciano mai ad un buon caffè (bevuto a casa o al bar). Una bevanda che aiuta a recuperare subito le forze e a partire con più slancio.

Il rumore della sveglia è il primo suono che sentiamo al mattino. Indica il momento di aprire gli occhi e abbandonare il letto. Proprio per questo motivo è necessario sceglierlo con cura e attenzione.

L’importanza della sveglia

Preferisci il suono delle care e vecchie campanelline della sveglia manuale o i toni più tecnologici dello smartphone?

Qualunque suono tu decida di scegliere, meglio pensarci bene per evitare risvegli traumatici. Del resto, il modo di svegliarsi potrebbe influire sull’umore e sul modo di affrontare la giornata.

Spesso il suono della sveglia viene selezionato in base alle proprie preferenze (canzoni, beep beep, suoni della natura, ecc.). Ricorda, però, svegliarsi con i toni giusti, svolta la giornata e ci rende felici. Ma vediamo cosa dicono gli esperti a riguardo.

Ecco il suono perfetto da impostare come sveglia per iniziare la giornata con il piede giusto

Secondo alcuni studi, per evitare un risveglio troppo traumatico, sarebbe meglio scegliere una suoneria che cresce lentamente. Parte dai toni bassi per poi aumentare di intensità. Inoltre, è importante impostare il volume anche in base all’età. Sappiamo tutti che i giovani, hanno il sonno profondo e pesante, invece, gli anziani si svegliano al minimo rumore. I primi dovranno, quindi, predisporre un volume più alto. Ma qual è il suono perfetto da impostare come sveglia?

Gli esperti consigliano di scegliere una melodia più o meno dolce, anche una canzone. Insomma, un suono non aspro, meglio se prolungato e che eviti un risveglio troppo improvviso. Infatti, se scegliamo una suoneria troppo forte e alta, potremmo avere voglia di spegnerla immediatamente e girarci dall’altra parte. Inoltre, un suono così netto accelera il battito cardiaco e produce ansia. Svegliarsi con una certa dose di stress, certo, non è il modo migliore di iniziare la giornata.