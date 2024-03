3 tagli di capelli che ti faranno apparire subito 10 anni più giovane: stanno bene a tutte

Pratici, comodi e molto alla moda. Ecco alcuni tagli di capelli che ti faranno sembrare subito più giovane. Scegli quello più adatto al tuo viso.

Con l’avanzare dell’età molte donne cercano delle soluzioni per sembrare più giovani. Si concentrano soprattutto sul viso, comprando delle creme antirughe e dei prodotti per il contorno occhi che minimizzano le imperfezioni e agiscono su borse e occhiaie. Non è necessario rivolgersi al chirurgo, ma basta anche saper giocare con il make-up, rubando tutti i segreti agli esperti. Ad esempio, è importante evitare i prodotti dalla texture troppo pesante, ma usare quelli che illuminano la pelle. Per le labbra, meglio utilizzare un gloss o un rossetto dalla formulazione cremosa che non vada ad evidenziare le pellicine.

3 tagli di capelli che ti faranno apparire subito più giovane

Per dimostrare 10 anni in meno, anche il taglio e il colore dei capelli potrebbero aiutarti. I capelli sono una parte fondamentale del nostro corpo, perciò non devono mai essere trascurati. È importante usare i prodotti giusti, maschere ristrutturanti (anche fatte in casa) ed evitare di rovinarli con troppe decolorazioni, tinte e calore eccessivo di phon e piastre. Il giusto taglio di capelli può davvero far apparire le rughe meno evidenti, togliendo qualche anno dalla carta di identità. La regola fondamentale è quella di scegliere un taglio che valorizzi i lineamenti del viso e che doni un effetto anti-age.

Corto, medio, lungo

Ecco 3 tagli di capelli che ti faranno apparire molto più giovane. Il bob è il classico taglio che si posiziona sempre in cima alla classifica delle acconciature che ringiovaniscono il viso. Parliamo del caschetto che arriva sotto alla mandibola e che sta bene proprio a tutte. Si adatta ad ogni tipo di capello e ad ogni tipologia di viso. Il bob incornicia bene il volto, bilancia i volumi e minimizza le imperfezioni.

Molte celebrità over 50, invece, hanno optato per un taglio medio lungo. Il long bob è un taglio medio perfetto da portare con capelli lisci, ricci, riga al centro, frangia o riga al lato. Un evergreen facilissimo da gestire e adatto a chi non vuole rinunciare alle lunghezze. Il long bob è un’acconciatura moderna che rinfresca l’immagine e il viso di una donna. Un taglio che non passerà mai di moda. Se non vuoi rinunciare ai capelli lunghi, allora opta per un taglio scalato che dona un aspetto alla moda e sofisticato. Funziona benissimo anche sui capelli grigi.