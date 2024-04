Imperdibili fiere per amanti della musica e collezionisti di dischi in alcune località in Italia

Ascoltare brani musicali è un’attività che accompagna le nostre giornate. Possiamo interessarci anche alla storia personale di alcuni cantanti o collezionare cd e vinili. In questo caso durante l’anno potremmo partecipare a eventi particolari. Eccone alcuni.

Cosa sarebbe la vita senza la musica? Forse le prime melodie imitate dall’uomo sono stati i canti degli uccelli, chissà. Il suono riprodotto con la voce, i fischi e con gli strumenti musicali accompagna da tempi remoti la storia dell’umanità.

Vinili, una passione sempre attuale

Con il progresso si è potuto registrare il suono con diversi supporti fino ad arrivare allo smartphone. Eh sì, il nostro dispositivo tra le diverse funzioni riesce pure a registrare e riprodurre parole e canzoni. Ci fa soprattutto ascoltare i nostri brani preferiti e guardare video.

Nonostante l’evoluzione del modo di fruire la musica assistiamo negli ultimi anni a una specie di inversione di marcia. Non sono solo i cosiddetti boomers ad aver nostalgia dei dischi in vinile. Ormai sono tanti gli artisti anche delle nuove generazioni a uscire con album fisici. Sono molto apprezzati anche da ventenni o trentenni che ne ammirano pure la copertina.

Il mondo del vinile è variegato, si sa. C’è chi colleziona per affetto LP di pochi cantanti o gruppi ormai sciolti e chi va a caccia di rarità. In tal caso si spera sempre di realizzare l’affare del secolo rivendendo il disco acquistato a collezionisti più incalliti.

Alcune imperdibili fiere per amanti della musica e collezionisti di dischi

Oltre a cercare vinili in qualche sito web, l’appassionato gira soprattutto i mercatini. A volte avviene solo un acquisto, altre volte si tratta di scambi o solo di vendita ad altri collezionisti. In Italia durante l’anno si svolgono delle fiere apposite. Eccone alcune. Recarsi in Toscana per una vacanza è sempre una buona idea. Potremmo approfittarne tra il 19 e il 21 aprile 2024 per fare un giro a Scandicci. Qui presso Villa Costanza si dovrebbe svolgere la Fiera del disco, del cd e del fumetto. Un’occasione per cercare delle chicche da tenere, regalare o rivendere.

Se invece ci troviamo nei pressi di Milano, il 27 e il 28 aprile è in programma Novegro Vinile Expo. Visioneremo con attenzione CD, vinili e anche riviste musicali e memorabilia. Dovrebbero essere presenti a questo appuntamento ormai storico ben 140 espositori. Un’altra delle imperdibili fiere per amanti della musica e collezionisti di dischi rari a cui partecipare si terrebbe a Torino. Cerchiamo Piazza Madama Cristina il 26 maggio 2024 e troveremo dischi e altro materiale legato alla musica.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare date e modalità di partecipazione agli eventi)