Il patrimonio di Charles Leclerc che si lancia in un nuovo business legato al gelato

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha inaugurato oggi il suo nuovo business, legato al mondo del food. Una partnership importante con un marchio famoso nell’ambito del gelato.

La notizia era già stata spoilerata qualche settimana fa e oggi è diventata ufficiale. Charles Leclerc, monegasco, 26 anni, pilota Ferrari dal 2019 e fresco di rinnovo, si butterà nel business del gelato. Per farlo, ha scelto di costituire una partnership prestigiosa con Guido Martinetti e Federico Grom, inventori della storica catena che, partita da Torino, nel 2003, è arrivata nelle città più grandi del mondo. Da Milano a Roma, da Los Angeles a New York passando per Parigi e Londra.

Il marchio Grom

Un investimento iniziale di poco più di 60 mila euro. Due soci fondatori, un po’ sognatori, ma con le idee ben chiare. In 6 anni, da quella “modesta” cifra hanno fatturato 16 milioni di euro. Nel 2015 hanno venduto la società alla multinazionale inglese Unilever. Quella, per intenderci, che ha nel suo portafoglio marchi come Algida, Findus, Lipton, Lysoform, Svelto, Mentadent e Badedas. Solo per citare i più famosi.

Cessione, però, con possibilità, da parte di Martinetti e Grom, di poter gestire autonomamente la propria creatura. Con i soldi ricavati, hanno deciso di seguire nuovi business, sempre nell’ambito del food. Il loro incontro con il pilota Ferrari ha fatto scaturire il progetto LEC, con una nuova gelateria che aprirà a Milano.

Il patrimonio di Leclerc

Dal 2019, il nome del monegasco è indissolubilmente legato a quello del Cavallino Rampante. Il suo primo contratto in Rosso, firmato nel 2019, gli ha permesso di guadagnare inizialmente circa 3 milioni di euro all’anno. Oggi, il numero 16 ha uno stipendio che si aggira intorno ai 25 milioni.

Se dovesse arrivare a guidare per la Ferrari fino al 2029, il suo ingaggio potrebbe toccare i 50 milioni. Cifre notevoli a cui aggiungere tutti i proventi derivanti dai propri sponsor personali. Ray Ban, APM Monaco e Richard Mile, solo per citare i più remunerativi. Il patrimonio stimato di Leclerc, dunque, supera abbondantemente i 50 milioni di euro. Il monegasco ha deciso di investirne una piccola parte in questa nuova avventura imprenditoriale.

Considerando che la pagina Instagram di Lec, ancora priva di contenuti, ha già abbondantemente superato i 110 mila follower, capiamo bene quanto l’investimento sia già partito con il piede sull’acceleratore. In attesa della prima vittoria dell’anno in F1, da festeggiare, magari, leccando un bel gelato Lec alla frutta.