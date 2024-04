Entrato nel nostro immaginario collettivo, questa creatura di fantasia si è aggiudicata una sua giornata internazionale tutta sua.

Celebrato come creatura mitologica che simboleggia purezza, magia e nobiltà, ad oggi l’unicorno si è diventato parte integrante della nostra cultura, tanto che il 9 aprile è stata istituita la sua giornata internazionale. Questa creatura, negli ultimi anni, ha preso sopravvento grazie ai social media, diventando simbolo di più cause sociali. L’unicorno nasce da storie tradizionali di origine sumerica, cinese e indiana, dove lo descrivono come una creatura dotata di poteri miracolosi. Secondo il Cristianesimo, il quale gli ha donato l’aspetto di un Cavallo Bianco, simboleggia purezza, castità e verginità.

Tra leggende antiche e il significato di oggi

L’unicorno si distingue da un semplice cavallo bianco per la presenza di un unico corno dalla forma a spirale situato in mezzo alla sua fronte, chiamato alicorno. Le più recenti leggende riguardanti la creatura mitologica risalgono al Medioevo, dove si pensava che fosse un potente antiveleno. Figure di spicco come Lorenzo il Magnifico, Papa Giulio III, Mazzarino e Carlo Magno inseguirono il desiderio di possedere un alicorno. Ad oggi, l’unicorno è ancora il simbolo araldico degli Estensi di Ferrara e dei Borromeo a Milano, segno di quanto sia entrato nell’immaginario collettivo. Più volte, inoltre, è stato raffigurato nei secoli nell’arte. Tra i quadri più noti vi sono La dama e l’unicorno di Luca Longhi e l’Affresco la Vergine con l’unicorno di Domenichino.

Il 9 aprile è la sua giornata internazionale: è simbolo di purezza e nobiltà

Arte e araldi sono stati solo i primi ad utilizzare la figura dell’unicorno per rappresentare simbolicamente purezza e verginità. La creatura mitologica compare spesso anche nella letteratura, raffigurato spesso seguendo i lineamenti comuni alla tradizione, apportando solamente piccole modifiche. Tutti ricorderanno l’unicorno di Harry Potter, il cui sangue rende immortali, per esempio. Il 9 aprile è un’occasione per celebrare la fantasia e di come sia un ingrediente essenziale, a volte, per una vita serena e felice. C’è chi lo celebra scrivendo un racconto, chi invece ne ha ideato un intero festival, la Festa dell’unicorno, che si tiene presso Vinci. La figura dell’unicorno, inoltre, ha ispirato l’Unicorn Café di Bangkok, un intero risto bar interamente a tema unicorno. Nella Filippine si trova l’Inflatable Island, un parco giochi enorme ispirato alla creatura mitologica. Infine, l’unicorno ha iniziato ad essere associato al movimento LGBTQIA+ per essere un essere assessuato e al contempo angelico.