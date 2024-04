Due azioni da poco aggiunte nella Convinction List europea di Goldman Sachs

La Convinction List europea di Goldman Sachs si arricchisce di due nuovi azioni, andiamo a scoprirle

Una panoramica sul mercato azionario europeo

Il mercato azionario europeo, rappresentato dall’indice paneuropeo Stoxx 600, ha dimostrato una notevole resilienza e crescita nell’ultimo anno, nonostante una settimana di performance modeste. Con un aumento del 6,55% da inizio anno e del 14,6% su base annua, gli investitori sono attenti al potenziale di ulteriori guadagni. In risposta a questo scenario, Goldman Sachs ha formulato una strategia di trading articolata per le azioni europee, chiamata “approccio a bilanciere”. Questa strategia suggerisce un investimento equilibrato in società difensive, mature e a bassa capitalizzazione, progettata per proteggere dagli imprevisti di mercato e massimizzare i rendimenti.

Le prospettive di Unibail-Rodamco-Westfield

Tra le ultime aggiunte alla lista delle convinzioni di Goldman Sachs, Unibail-Rodamco-Westfield, un gigante del settore immobiliare commerciale, ha attirato l’attenzione. L’analista Jonathan Kownator esprime una visione rialzista sulla società, citando il miglioramento del panorama dei consumatori europei e il rallentamento della penetrazione online come fattori chiave per l’aumento del traffico pedonale negli spazi commerciali. Unibail è vista come pronta a crescere in termini di occupazione e canoni di locazione, con un obiettivo di prezzo a 12 mesi che suggerisce un potenziale rialzo del 46,8%.

Secondo l’analisi grafica le quotazioni hanno raggiunto il livello dove è più alta la probabilità che si possa assistere a un’inversione ribassista. Prestare, quindi, molta attenzione.

Un’altra azienda con un importante margine di apprezzamento secondo gli analisti di Goldman Sachs

Un’altra azienda di rilievo nelle convinzioni di Goldman Sachs è JCDecaux, nota per le sue soluzioni innovative di pubblicità esterna. L’analista Lisa Yang prevede che l’azienda supererà le aspettative del mercato, proiettando un tasso di crescita organica del 9,2% nel 2024. Questo ottimismo è sostenuto dalla prevista spinta pubblicitaria di grandi eventi sportivi e dalla ripresa dei viaggi internazionali in Cina, che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua divisione trasporti. JCDecaux è ben posizionata per sfruttare tali opportunità, con un obiettivo di prezzo che suggerisce un potenziale rialzo del 41,8%.

Situazione incerta per il titolo con le quotazioni sospese tra i livelli 18,88 € e 16,82 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo secondo gli scenari indicati in figura.

