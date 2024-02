Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari: The Hammer tenterà di vincere il Mondiale sul Cavallino

È sensazionale il passaggio di squadra che potrebbe avvenire nel 2025 in Formula 1. Il grande pluricampione Lewis Hamilton dovrebbe vestire la tuta rossa e portare esperienza e titoli a Maranello. I tifosi sono in fermento.

Dopo una difficile stagione priva di vittorie a bordo della Mercedes, Hamilton ha deciso. Rispetterà solo uno dei due anni opzionali che il suo contratto prevede. Il 2024. Ma dall’anno successivo cambierà macchina e guiderà la Ferrari. Eppure sino a poco tempo fa Hamilton aveva continuato a ribadire che un suo approdo a Maranello era praticamente impossibile.

Secondo quanto ha riportato il Daily Mail, l’accordo tra pilota e Ferrari avrà un valore di 40 milioni per stagione. Hamilton ha 39 anni e ha sempre dichiarato di non voler correre oltre i 40 anni. Quindi, o l’accordo sarà annuale, oppure il pluricampione del mondo dovrà rivedere le sue priorità.

Toto mercato, Sainz in Mercedes?

Quanto guadagnerà Hamilton in Ferrari? Il compenso dovrebbe essere di 40 milioni per stagione. L’obiettivo per la Ferrari è quello di riportare il titolo in Italia, visto che Verstappen e la Red Bull sembrano imbattibili al momento. Per Hamilton si tratterebbe di vincere un altro titolo prima della pensione.

Questo passaggio ridefinisce le prospettive delle squadre, del campionato e dei protagonisti per le prossime stagioni. Per battere la Red Bull sembra che una macchina non basti. La Ferrari sta provando a batterla con la macchina e, in aggiunta, con due piloti fenomenali come Hamilton e Leclerc. Toto Wolf, che dirige il reparto corse Mercedes, non sarà contento dello scenario che si sta componendo. Russell è pronto per sostituire Hamilton ma la scelta del secondo pilota sarà fondamentale. E Se Sainz sarà costretto a lasciare la Ferrari, non è detto che non ci sia uno scambio di piloti. Lo spettacolo è comunque garantito.

Quanto guadagnerà Hamilton in Ferrari e perché ha deciso di cambiare scuderia

Le motivazioni di Hamilton nella sua scelta di cambiare dopo tanti anni, e arrivare in una squadra che lo aspetta a braccia aperte, va oltre il denaro. Tutti desiderano guidare la macchina del Cavallino almeno per una stagione. Ad Ayrton Senna non è successo e lui se ne rammaricava spesso. Hamilton ammira molto Senna e forse ha pensato che questa fosse l’ultima occasione, quella da non perdere.

Il contratto è faraonico certo, ma Hamilton è uno degli sportivi che ha guadagnato di più in carriera, quindi l’aspetto economico è quello meno importante. Peseranno di più le garanzie che la Ferrari metterà sul tavolo per convincerlo che la macchina che avrà a disposizione sarà effettivamente un bolide affidabile. Sainz e Leclerc hanno faticato negli ultimi due anni. Ora uno di loro dovrà cedere la monoposto. Non una bella situazione da vivere. Ma si pensa che sarà Leclerc a formare il dream team del 2025 di casa Ferrari. Non resta che aspettare e mettersi comodi. Intanto la stagione 2024 sta per cominciare.