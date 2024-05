Hai mai lavato i capelli al contrario? Sperimenta questa tecnica che promette una chioma sana e voluminosa

Ecco un metodo molto particolare che promette dei capelli splendenti, puliti e voluminosi molto più a lungo. Un trend che sta spopolando e che consiste nel lavare i capelli invertendo l’ordine dei prodotti. Ti spiego in cosa consiste.

Avere capelli sani, splendenti e senza doppie punte è il sogno di tutti. Ma questo è un risultato non facile da ottenere, soprattutto se si commettono alcuni importanti errori. Prima di tutto è necessario utilizzare dei prodotti adatti al nostro tipo di capello. Inoltre, le alte temperature del phon e della piastra, potrebbero danneggiare le lunghezze. Meglio applicare sempre un termoprotettore.

Anche le decolorazioni troppo aggressive e ravvicinate, possono sfibrare i tuoi capelli. Per non parlare di quelle acconciature troppo tirate e tenute per molte ore. Un altro errore comune che rovina i capelli? Spazzolarli con troppa forza. È importante evitare questi comuni errori per avere una chioma sempre al top.

Hai mai lavato i capelli al contrario? Inverti l’ordine dei prodotti

Di solito, quando laviamo i capelli, applichiamo prima lo shampoo e poi il balsamo. Ma se ti dicessi che si possono avere capelli belli e puliti anche invertendo l’ordine di questi due prodotti? Lo shampoo ha la funzione di detergere e pulire. Il balsamo va applicato dopo aver risciacquato lo shampoo e solo sulle lunghezze. Questo prodotto è pensato per districare meglio i capelli, renderli più morbidi e luminosi. Oltre al lavaggio tradizionale, ne esiste un altro che prevede prima l’applicazione del conditioner e poi quello dello shampoo. Vediamo come funziona. Parliamo di una pratica rivoluzionaria adatta soprattutto a chi ha i capelli secchi, sfibrati oppure grassi.

Tutti i passaggi essenziali

Si procede in questo modo. Spazzola e bagna i capelli. Prendi una noce di balsamo e applicalo solo su lunghezze e punte. Se hai tempo lascia in posa qualche secondo in più. Ora puoi procedere con lo shampoo, solo sulle radici. Una volta risciacquato, applica una punta di balsamo solo sulle punte e risciacqua di nuovo con cura. Hai mai lavato i capelli al contrario? Quali sono i benefici?

Pare, che invertendo l’ordine dei prodotti, si ottengano dei risultati davvero strabilianti: i capelli fini potrebbero riscoprire una certa voluminosità, mentre quelli grassi rimanere puliti e leggeri più a lungo. Un ultimo consiglio. Quando finisci di lavare i capelli, tamponali delicatamente con un telo in microfibra. Vietato sfregare con forza. I capelli bagnati sono estremamente sensibili, potresti spezzarli e rovinarli.