Con quale frequenza dovremmo tagliare i capelli secondo gli esperti: spuntarli li fa crescere più in fretta?

Per avere dei capelli sani e splendenti, sai ogni quanto dovresti tagliarli? Ma poi, è vero che spuntarli spesso li fa crescere più velocemente? Scopriamo cosa dicono gli esperti del settore.

Quante volte tagliare i capelli durante l’anno? È una domanda che ci siamo posti molto spesso e alla quale cercheremo di dare una risposta. I capelli sono una parte fondamentale del nostro aspetto e quindi è necessario prendersene cura quotidianamente. È importante utilizzare shampoo e balsamo adatti al nostro tipo di capello e di non usare phon, ferro e piastre ad una temperatura troppo alta.

Per avere una chioma sana e bella, devi anche utilizzare delle maschere specifiche. Se non vuoi comprarle, puoi realizzarle anche in casa. Basta aprire la dispensa. Miele e olio di oliva sono due ingredienti delicati e perfetti per la cura dei capelli. Se aggiungi anche lo yogurt otterrai una maschera idratante ad effetto glow. Tagliare i capelli ci permette di cambiare look, ma anche evitare che la chioma si sfibri e che le punte si sdoppino.

Con quale frequenza dovremmo tagliare i capelli? Che dicono gli esperti

Ma tornando alla domanda iniziale, ogni quanto tagliare i capelli? In realtà non c’è una risposta universale e che vada bene a tutte, perché ogni quanto andare dal parrucchiere te lo svelano i tuoi stessi capelli. Ci sono tanti fattori da considerare. Se hai doppie punte o se i capelli sono sfibrati e si spezzano facilmente, allora è proprio il momento di andare a tagliarli. Vento, sole, salsedine, calore, smog, inquinamento tendono a danneggiare la struttura del capello.

Chi ha i capelli corti, dovrebbe andare più spesso dal parrucchiere. Infatti, i capelli corti richiedono molta più manutenzione. Soprattutto se li hai rasati (ad esempio, taglio undercut). Secondo gli esperti, dovresti andare dal parrucchiere ogni 4 o 5 settimane. Per i capelli lunghi o di media lunghezza, è necessario considerare diversi fattori. La presenza delle doppie punte, la chioma sfibrata e la frequenza delle tinture. Meglio dare una spuntina ogni 6/12 settimane.

Tagliare i capelli spesso incide sulla loro crescita?

Dopo aver scoperto con quale frequenza dovremmo tagliare i capelli, scopriamo se è vero che, spuntarli spesso, li fa crescere più velocemente? Sfatiamo questo mito. Spuntarli o tagliarli non influisce in modo diretto sulla loro crescita e sulla salute del bulbo. Ma tagliarli o spuntarli, rafforza le lunghezze, elimina le doppie punte e rende i capelli più sani.