L’oroscopo degli angeli illumina la settimana a questi 3 segni che riceveranno soldi e buone notizie anche in amore. C’è anche il tuo?

Nel fine settimana, in molti vanno a curiosare quello che gli astri riserveranno loro per quella dopo. Così da capire cosa aspettarsi. Accanto agli oroscopi tradizionali, ce ne sono alcuni, molto amati, come quello degli angeli. Ed ecco cosa prevede questo oroscopo per i prossimi 7 giorni.

L’oroscopo fa parte della vita di molte persone che non iniziano la propria giornata senza averlo consultato. Magari, non perché ci credono fino in fondo, ma è tanta la curiosità, da non perdere l’occasione per leggerlo. E chissà, quante volte, ci siamo ritrovati effettivamente nelle situazioni che sono state preannunciate al nostro segno zodiacale.

Quello che non tutti sanno, però, è che non esiste solo l’oroscopo tradizionale. Che è, naturalmente, universalmente conosciuto. Ce ne sono altri, altrettanto efficaci che, però, prendono in esame aspetti diversi per dare le loro previsioni. Ad esempio, c’è quello cinese, quello Maya, quello arabo, quello celtico. E, come sanno i nostri lettori, esiste anche l’oroscopo degli angeli. Di cosa si tratta? Che gli angeli, in qualche modo, ci mandino dei segnali e degli aiuti per cambiare il nostro destino.

L’oroscopo degli angeli illumina la settimana a questi 3 segni. Non solo soldi, ma anche amore

Del resto, si dicono angeli custodi non a caso e dobbiamo essere noi, bravi, a saper riconoscere questi aiuti che ci arrivano dal cielo. Vediamo, allora, per la prossima settimana, in che modo i nostri protettori potrebbero aiutarci a migliorare il destino. Saranno 3 i segni che sorrideranno, a partire dal Cancro, il cui protettore è Gabriele, l’Arcangelo che protegge la famiglia.

Grazie al suo aiuto, la prossima settimana riusciremo a risolvere, finalmente, un problema famigliare che ci angosciava. Ci ispirerà per trovare le parole giuste e, soprattutto, la soluzione migliore per risolvere qualcosa di veramente delicato, in casa.

Ecco chi sono gli altri 2 segni che sorrideranno per ben 7 giorni. Ci sei anche tu?

L’oroscopo degli angeli illumina la settimana a questi 3 segni, si è detto e dopo il Cancro ecco lo Scorpione. Il suo angelo custode si chiama Chamuel, conosciuto per aver cacciato Eva ed Adamo dall’Eden. Lui, soprattutto, dona la giustizia e, finalmente, lo Scorpione rientrerà in possesso di una somma che aveva pagato ingiustamente. Anzi, val la pena tentare la fortuna, per questo segno, anche con questo Gratta e Vinci da 3 euro.

Infine, i Pesci, assistiti da Asariel, capacità di ristabilire rispetto e verità. Prezioso affidarsi a lui per risolvere un problema con una persona amica che ci ha accusati, ingiustamente, di qualcosa che non avevamo fatto. La verità, con il suo aiuto, verrà a galla e sarà una bella rivincita, dopo tante lacrime.