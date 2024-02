Come truccare gli occhi azzurri: per valorizzarli e farli sembrare più grandi segui i consigli di Clio Zammatteo

Da sempre simbolo di purezza e fascino, gli occhi azzurri sono il segno distintivo solo del 10% delle persone. La loro bellezza è indiscutibile, pertanto è giusto metterli in risalto come meritano ed oggi ci occuperemo proprio di questo.

Sono gli occhi più invidiati in assoluto e chi li possiede è molto fortunato. Le sfumature degli occhi azzurri possono essere moltissime: dal color ghiaccio, fino al blu del mare. Insomma, chi ha il privilegio di avere gli occhi azzurri dovrebbe valorizzarli al meglio e cercare di metterli in risalto quanto più possibile. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo svelarvi in che modo truccare gli occhi azzurri per metterli in risalto. Per farlo, seguiremo i consigli di Clio Zammatteo, in arte Cliomakeup, una delle più famose make-up artist al Mondo.

Come truccare gli occhi azzurri: il primo passo è scegliere i colori giusti

Ebbene sì, la teoria dei colori ci spiega che i colori complementari sono i migliori da usare. Pertanto, se i tuoi occhi sono azzurri, i colori su cui puntare sono gli ombretti aranciati. Via libera dunque alle nuances albicocca, salmone e pesca.

I toni caldi sono quelli che meglio si addicono sugli occhi azzurri. Per un effetto glam chic, osa con il burgundy: prova uno smokey eyes sfumato nella parte esterna e ben definito con la matita.

Infine, punta tutto sui toni caldi, ovvero i colori che richiamano la terra: il marrone in tutte le sue sfumature.

Non sei tanto brava a truccarti? Prova così

I colori metallizzati sono perfetti per chi ha gli occhi chiari in quanto gli danno un tocco di luminosità in più.

Il colore più indicato nel vostro caso è il bronzo, ma sono perfetti anche l’oro e l’argento. Uno dei pregi degli ombretti metallizzati è che puoi sfumarli semplicemente con le dita e senza troppa precisione per ottenere un buon risultato. Sarà più semplice stenderli usando un ombretto in crema.

Ovviamente, non possono mancare un tocco di mascara e dell’eyeliner (meglio se marrone) per definire ed allungare gli occhi facendoli apparire più grandi.

Trucco nature per il resto del viso

Abbiamo visto come truccare gli occhi azzurri in modo da metterli in risalto. Adesso, invece, scopriamo che cosa fare con le labbra e quale base per il viso usare.

Se vuoi mettere in risalto gli occhi ma senza risultare troppo appariscente, ti consigliamo di optare per un trucco leggero e nature per viso e labbra.

Anche in questo caso, consigliamo tonalità calde, meglio ancora se leggermente aranciate. Per farlo scegli un fondotinta neutro e regala alle tue guance un tocco di blush color pesca. Infine, non dimentichiamo le labbra: per loro sarà perfetto un rossetto o un gloss nude. Il risultato sarà a dir poco pazzesco.