Così sembrerai più giovane e alta: copia il look di Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Spesso non siamo completamente soddisfatti del nostro aspetto esteriore e quindi è normale cercare degli escamotage per apparire “diversi” da come siamo.

Chi è basso vorrebbe qualche centimetro in più, chi è sovrappeso vorrebbe avere un fisico più filiforme e snello. Insomma, siamo sempre alla ricerca della perfezione.

Per apparire al meglio, è necessario imparare a valorizzarsi. Le celebrities sono circondate da consulenti di immagine, make-up artist, stilisti e parrucchieri. Sfortunatamente, a noi tocca fare tutto da soli ed oggi vogliamo darti dei consigli da mettere in pratica.

Se quello che vuoi è apparire più slanciata e dimostrare qualche anno in meno, ti consigliamo di ispirarti ad un’artista ormai famosissima ed emergente. Stiamo parlando di Angelina Mango, trionfatrice del Festival di Sanremo 2024.

Così sembrerai più giovane e alta: partiamo dai capelli sfoggiati a Sanremo

La giovane artista ha capelli lunghi e bellissimi, pertanto ha potuto sbizzarrirsi con le acconciature.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, svoltasi lo scorso 6 febbraio, Angelina ha esordito con un’acconciatura che slancia la figura e la ringiovanisce. Coda alta e slick, in questo caso sono 2 armi vincenti. La coda “di cavallo” è un’acconciatura molto semplice da realizzare in grado di donare un naturale effetto lifting al viso. L’unica condizione è che sia molto alta e ferma sulla testa.

Per aumentare l’effetto ringiovanente prova anche lo slick hair. Come si realizza? Basta soltanto appiattire i capelli all’indietro applicando il gel sulle radici, lasciando invece libere e naturali le lunghezze: così sembrerai più giovane e alta. Ti innamorerai di questo hairstyling.

Ecco come slanciare la figura seguendo gli outfit di Angelina Mango

Angelina Mango ha osato con look in grado di valorizzare al meglio la sua fisicità. La cantante è alta all’incirca un metro e sessanta e dunque con i suoi outfit punta a slanciare la figura. Abiti lunghi fino ai piedi, jumpsuit, gonne corte e capi crop top sono in grado di farti apparire più alta e Angelina lo sa bene. Inoltre, anche le calzature sfoggiate a Sanremo contribuiscono a slanciare il fisico. L’artista non rinuncia mai alle scarpe alte. In questo Festival, infatti, ha indossato diversi modelli di calzature platform, tra cui delle stilosissime mary jane nere in velluto.

Anche il make-up conta: ecco come fa Angelina Mango

La parola d’ordine è semplicità: questa è la chiave per non apparire più vecchi. La nostra Angelina per le serate di Sanremo ha puntato tutto su un make-up mai esagerato. La base trucco è semplice e realizzata con una base e fondotinta. A dare un leggero tocco di colore soltanto un po’ di blush sulle gote, sfumato superbamente verso l’esterno e le orecchie. La ragazza ha sfoggiato un trucco che definisse le labbra carnose con rossetti e lip gloss. Per gli occhi, i make-up artist hanno scelto lo smokey eyes sui toni caldi del marrone e del verde.