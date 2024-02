Sei mai stato a San Marino? Ecco cosa vedere e perché andarci il 24 febbraio

Viaggiare in lungo e in largo per il Mondo è il sogno di molti. Spesso però si potrebbero trascurare e ignorare molte bellezze a due passi da casa. Scopriamo qualcosa da vedere per esempio in un microstato. Parliamo di San Marino.

Si potrebbero prendere aereo, treno o auto per partire verso posti lontani per una lunga vacanza. In mancanza di un considerevole budget o di tempo ci sono tanti bellissimi posti in Italia da esplorare. Tra mare, montagna, città e borghi tra cui scegliere troviamo pure nel territorio dei piccoli Stati.

Sei mai stato a San Marino? Ecco cosa vedere in un weekend

La Repubblica di San Marino si trova tra Marche ed Emilia-Romagna e a pochi chilometri dal mare Adriatico. Andare a San Marino ci farà trascorrere delle ore tra relax e meraviglie. Questo Stato si divide in castelli ossia dei distretti. Il governo ha sede in uno dei palazzi più belli in Piazza della Libertà. Si tratta del Palazzo Pubblico dalla facciata caratterizzata da arcate e finestre. L’edificio presenta pure una torre campanaria.

Un giro a San Marino dovrebbe comprendere anche le Tre Torri. Si inizia con la Rocca o Guaita dell’XI secolo. Si prosegue con la seconda torre, la Fratta che ospita il Museo delle armi antiche. Infine, sul punto più alto del Monte Titano ecco la Torre del Montale.

Oltre a quello citato, abbiamo altri musei interessanti a San Marino. Si potrebbero visitare magari acquistando un biglietto cumulativo a prezzo scontato. Pensiamo al Museo di Stato con reperti archeologici o a quello di Storia naturale o al Museo dell’Emigrante. Tra i più particolari troviamo il Museo delle Curiosità e il Museo della Tortura.

Eventi interessanti

Sei mai stato a San Marino? Ecco cosa vedere tra le più importanti attrazioni, quindi.

Inoltre, sono molti gli eventi a cui poter partecipare. In estate si tengono le Giornate medievali e assaggi enogastronomici durante la manifestazione Mi Gusto. In inverno di organizzano i tipici mercatini di Natale.

Gli appassionati di musica dovranno sbrigarsi a prenotare un posto per la finale di Una voce per San Marino. L’evento si terrà il 24 febbraio 2024 al Teatro Nuova Dogana a San Marino. Il costo del biglietto partirebbe da 49,50 euro. Durante la serata si conoscerà il nome di chi rappresenterà il piccolo Stato all’Eurovision Song Contest in programma a maggio a Malmö in Svezia.

Per il pernottamento tra gli hotel troviamo per esempio San Marino iDesign a circa 90 euro a notte o l’Hotel Cesare sui 110 euro. Uno dei B&B della zona è Il Melograno, dove si spenderebbero circa 80 euro. Da Modà Antica Dimora i prezzi partirebbero da circa 60 euro a notte.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità e prezzi delle camere)