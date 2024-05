Giovedì esce al cinema questo imperdibile fantasy atteso da milioni di fan della saga. E c’è un film che farà discutere

Il giovedì è il giorno consacrato alle uscite cinematografiche e, tra tre giorni, tanti fan si sono segnati la data sul calendario. Sta, infatti, per uscire nelle sale un film atteso come pochi che potrebbe sbancare il botteghino italiano e non solo. Ecco di cosa si tratta e chi lo interpreta.

Come gli appassionati di cinema sanno, il giovedì e, ormai, tradizionalmente il giorno dedicato alle nuove uscite. Una volta, era il venerdì, come, ad esempio, lo è ancora negli Usa. In Italia, invece, abbiamo, in un certo senso, anticipato il fine settimana su grande schermo.

Così facendo, si hanno anche più proiezioni per chi, ad esempio, non vuole rimandare l’appuntamento con le novità al debutto. Più giorni, equivalgono anche a più proiezioni a disposizione. E chi, in agenda, ha messo più di un film, ha così modo di organizzarsi al meglio per vedere tutto. Questo giovedì, esce al cinema questo imperdibile fantasy, insieme ad altri 8 nuovi film. Come a dire, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, visto il numero molto alto di proposte. Vediamo cosa sta per debuttare nelle sale cinematografiche.

Ecco i film che usciranno, giovedì, al cinema. Hai già scelto cosa andare a vedere?

Con un giorno di anticipo, ovvero, mercoledì, debutta Grace, film russo che racconta la vita di un padre e una figlia dentro un furgone. Il 23, invece, arriva Io e il Secco, il dramma nel quale un bimbo chiede aiuto a ragazzo per salvare la madre dalle violenze domestiche.

Drammatico è anche Girasoli, amore impossibile tra due ragazze, negli anni ’60, in un ospedale psichiatrico. Interessante è, certamente, Il caso Goldman, caso mediatico, tratto da una storia vera, su un militante dell’estrema sinistra francese, che si difende dall’accusa di omicidio.

Giovedì, esce al cinema questo imperdibile fantasy. In tanti lo stanno aspettando

Stanno per arrivare anche Chien de la Casse, Samsara e l’italiano Marcello mio, incentrato su Chiara Mastroianni. Però, la grande attesa è per un blockbuster come il fantasy Furiosa – A Mad Max saga. Film che segna il ritorno, atteso, del mondo distopico creato dal genio visionario di George Miller.

Dopo il precedente Fury Road, del 2015, arriva ora il prequel che racconta le origini della guerriera Furiosa. Nel cast, ci sono Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. Infine, Vangelo secondo Maria potrebbe far discutere. Infatti, viene proposta una Maria ribelle e selvaggia, anche dopo la visita dell’Angelo che le preannuncia l’arrivo di Gesù.