Fine maggio scoppiettante per questi 3 segni zodiacali: fortuna, soldi e amori passionali

Quali sono i segni zodiacali più fortunati di questi ultimi giorni di maggio? Sul podio, 2 segni di Terra e uno di Aria. Ecco tutti i dettagli.

Giugno è un mese meraviglioso che segna l’inizio della stagione estiva, ma anche l’inizio di una nuova era. Le prime settimane di maggio sono state molto pesanti per alcuni segni zodiacali che, hanno dovuto affrontare difficoltà e tanti ostacoli. Ad esempio, sappiamo che la prima metà di maggio è stata poco fortunata per il segno del Leone. Il re dello zodiaco sta facendo i conti con un passato ingombrante e con dei grandi cambiamenti (in amore e lavoro). Ma il mese è partito a rilento anche per l’Acquario: lavoro poco stimolante e delle spese extra arrivate all’improvviso. Ma quali saranno i segni più fortunati di questi ultimi giorni di maggio? Sveliamo, già, che sul podio sono presenti due segni di Terra e uno di Aria. Ecco i dettagli.

Fine maggio scoppiettante per questi 3 segni zodiacali: il primo segno di Terra

Iniziamo dal Toro. Per i nati tra il 21 aprile e il 20 maggio, questo è stato il mese della riscossa e del successo sul piano lavorativo. C’è ancora molto da fare, ma sei sulla strada giusta. Se stai portando avanti un progetto, meglio terminarlo prima di giugno. Questi sono giorni speciali anche in amore. Il Toro piace, e questo lo sa benissimo. Le coppie di lunga data continueranno a navigare nel mare dell’amore, mentre per i single ci saranno delle novità piccanti.

Secondo e terzo posto

Sul podio troviamo anche uno dei segni più indipendenti dello zodiaco. E no, non è l’Acquario, ma parliamo di un altro segno d’Aria. I Gemelli sono al secondo posto di questa classifica. Il 25 maggio Giove sarà nel segno e porterà tante belle novità. Saranno emozionanti, quindi, gli ultimi giorni del mese. I Gemelli devono portare avanti le proprie idee, cercando di evitare tutte quelle persone negative e che potrebbero mettergli i bastoni tra le ruote.

Un bel 10 anche in amore, che sarà intenso e passionale. Il terzo posto della classifica è occupato da un altro segno di Terra. Per il Capricorno governato da Saturno, stanno per arrivare delle grosse soddisfazioni. Il mese di maggio è iniziato con qualche difficoltà, ma gli ultimi giorni saranno più fortunati. Preparatevi a nuovi incontri e grandi passioni. Fine maggio scoppiettante per questi 3 segni zodiacali che ripartiranno con più energia e vitalità.