La Luna piena in Scorpione porterà importanti novità professionali e sentimentali per questi 3 segni

Il 24 aprile la Luna piena si trova nel segno dello Scorpione. Ma cosa succede ad alcuni segni zodiacali? Quali sono le novità? Scopriamo insieme.

Il 24 aprile accade un evento davvero sensazionale: la Luna piena, nel cerchio dello zodiaco, cade proprio nel segno dello Scorpione. Un momento astrologico potentissimo che porta grandi novità ma anche notevoli tensioni. Tutto questo è esaltato dal fatto che la Luna si trova proprio in un segno di Acqua. Sappiamo tutti che lo Scorpione è estremamente passionale, vendicativo, ma anche sensibile. Quindi, quando la Luna cade in questo segno, l’impatto si fa sentire. Dopo la congiunzione tra Giove e Urano, anche l’evento della Luna piena in Scorpione scombussolerà la vita di alcuni segni zodiacali. Infatti, la Luna illumina e rende visibili molte situazioni che prima, erano poco chiare.

La Luna piena in Scorpione porterà importanti novità per due segni d’Acqua

Ma scopriamo cosa succede nello specifico. Lo Scorpione è il segno protagonista della settimana. Ora tutto è più chiaro e i nati dal 23 ottobre al 22 novembre, riusciranno finalmente a pensare alle questioni lasciate in sospeso. Lo Scorpione deve approfittare di questo cielo favorevole per prendere delle decisioni e trovare soluzioni importanti. È la settimana giusta per esprimere le proprie idee e far sentire la propria voce. Non solo in amore, ma anche nell’ambiente lavorativo. Lo Scorpione sarà pieno di energie. Utilizzatele per praticare qualche attività fisica o coltivare un hobby, che rilassi la mente.

Parliamo di un altro segno d’Acqua. I Pesci, ultimo segno dello zodiaco, vivranno un periodo interessante sul lavoro. Devono guardare oltre, perché hanno le energie giuste per affrontare nuove avventure. È il momento di muoversi, perché da maggio in poi, le scelte fatte in questo periodo si concretizzeranno. In amore, i Pesci, si sentiranno molto passionali e vivranno delle situazioni interessanti e molto intense.

Terzo segno fortunato

Nella classifica dei favoriti troviamo anche il Leone. La Luna piena in Scorpione porterà importanti novità anche per il re dello zodiaco. Il Leone attende già da mesi delle risposte e in questa settimana è possibile che arrivi qualcosa di nuovo. La vita professionale sta per essere completamente stravolta. Se il lavoro procede a gonfie vele, in amore, il Leone deve avere pazienza. È il momento di fare un po’ di chiarezza e capire se vale la pena portare avanti una storia che dura da anni o anche una semplice conoscenza.