Sapevi che i membri della Famiglia Reale Inglese non possono giocare a Monopoli (e non solo): il motivo è davvero pazzesco

Ogni famiglia ha le sue tradizioni e tacite regole, ma la Royal Family inglese ne ha alcune davvero bizzarre. Oggi vogliamo svelarti alcune curiosità che li riguardano e che potrebbero lasciarti a bocca aperta.

È la famiglia più chiacchierata al Mondo. Tutto ciò che fanno i Windsor diventa subito di tendenza e spesso anche motivo di chiacchiere e pettegolezzi. A un anno e mezzo dalla scomparsa della Regina Elisabetta II, sovrana dei record, oggi vediamo sul trono il figlio Carlo III. Dopo quasi 71 anni di regno, non è difficile immaginare che molte regole e divieti da lei imposti siano ancora in vigore.

Con questo articolo vogliamo parlarti dei Windsor nel loro aspetto meno ufficiale, ovvero quando si trovano nelle loro dimore, lontano dallo sguardo dei sudditi. Ti sei mai chiesto cosa fanno nel tempo libero? Può sembrare davvero strano, ma sui giochi da tavolo ci sono delle regole molto severe e rigide da rispettare.

Sapevi che i membri della Famiglia Reale Inglese hanno il divieto di giocare a uno dei giochi da tavola più amati?

Chi di noi non ha mai giocato a Monopoli almeno una volta nella vita? I partecipanti devono essere non meno di 2 e non più di 8. Questo giovo da tavola è consigliato per le persone che hanno almeno 8 anni e ha una natura molto meccanica. L’obiettivo del gioco è quello di mandare tutti gli avversari in bancarotta. Si procede lanciando i dadi a turno e procedendo nel percorso. Ad ogni mossa avrai la possibilità di acquistare terreni e proprietà e costruire case e alberghi. Potrebbe capitarti anche di incappare in caselle speciali che ti permetteranno di guadagnare, perdere soldi e persino di finire in prigione. A mano a mano che il gioco prosegue si fa sempre più duro. Il motivo è che alcune proprietà hanno costi esorbitanti e se posseduti dagli avversari ti metteranno in condizioni di difficoltà. Questo gioco da tavola è molto divertente, ma allora perché i Windsor non possono giocarci? Ecco la ragione.

A Buckingham Palace vietati Monopoli e anche altri giochi: ecco quali e perché

Sapevi che i membri della Famiglia Reale Inglese, per volere della compianta Regina Elisabetta II d’Inghilterra, non possono giocare a Monopoli? La ragione è che la sovrana era convinta che questo gioco potesse creare ostilità tra i membri della Royal Family. Ma c’è un antefatto. Pare che nel 2008, al Principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta, fu regalato il Monopoli in occasione dell’inaugurazione della sede della Leeds Building Society.

Lui stesso dichiarò che giocarci per loro era vietato. Tuttavia, il Principe non ha mai spiegato se per una lite già avvenuta in famiglia a causa del gioco o se soltanto a scopo preventivo. Lo stesso discorso vale per altri giochi da tavola che hanno come scopo strategie e mire espansionistiche. Pensiamo ad esempio a Risiko, gioco il cui scopo è quello di attaccare e sconfiggere truppe nemiche al fine di occupare e conquistare altri territori.