Le azioni Generali Assicurazioni presentano molte caratteristiche interessanti quali sottovalutazione secondo i multipli di mercato, rendimento del dividendo molto interessante e tendenza rialzista molto solida. Al contrario, nelle ultime tre settimane si è registrato un pattern ribassista che non si vedeva dal settembre 2023 e le raccomandazioni degli analisti non sono positive. Cosa fare allora?

I punti di forza e di debolezza di Generali Assicurazioni

La società presenta diversi punti di forza: i suoi livelli di valutazione sono molto bassi in termini di multipli degli utili , con un rapporto prezzo/utili interessante sia per l’esercizio in corso che per il futuro (al momento sono pari a circa 6x). Inoltre, il rapporto EV/Sales è relativamente basso rispetto ad altre società del settore, e genera flussi di cassa che conferiscono alla sua valorizzazione una posizione debole ma vantaggiosa.

La società offre aspettative di dividendo elevate (pari a circa il 5,6%) e ha ricevuto revisioni al rialzo delle previsioni di fatturato da parte degli analisti, che hanno anche migliorato significativamente il loro giudizio negli ultimi mesi. La visibilità sull’attività del gruppo è buona grazie alle stime generalmente concordi tra gli analisti e alla relativa concordanza nei prezzi obiettivo, garantendo una valutazione aziendale chiara. Storicamente, il gruppo ha superato le aspettative in termini di attività.

Tuttavia, ci sono anche alcuni punti deboli: le previsioni di crescita del fatturato e degli utili sono relativamente basse, mancando di dinamismo e rappresentando una debolezza per l’azienda. Inoltre, nonostante i miglioramenti degli ultimi mesi, il rating medio è Neutro con un prezzo obiettivo medio a un anno in linea con le attuali quotazioni.

Era da settembre 2023 che non si registrava questo pattern ribassista su Generali Assicurazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Le tre settimane precedenti a quella in corso hanno chiuso al ribasso, un pattern che non si registrava dal settembre 2023. Nonostante questa evidente debolezza, però, le quotazioni stanno resistendo alle pressioni ribassiste anche grazie alla tenuta del supporto in area 22,47 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al riabsso.

I rialzi, invece, potrebbero accelerare al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura nel caso di chiusure settimanali superiori a 23,64 €.

