Sognare l’ex fidanzato? Se c’è da preoccuparsi ce lo svelano gli psicologi: ecco che cosa significa e i numeri da giocare

I sogni son desideri? A volte sì e a volte no. Ma che cosa succede quando si sogna il proprio ex? Oggi siamo qui per svelarti il significato di questo fenomeno, ma anche i numeri da giocare se credi nella fortuna.

Non importa che si tratti di una storia finita ormai da tempo oppure da pochi giorni. Sognare un ex fidanzato può lasciarci con il magone ed un po’ di tristezza. Può succedere nei momenti più inaspettati, ma quando accade ci riempiamo di domande e 1000 dubbi ci assalgono. “Perché è successo proprio adesso?”, “sento ancora la sua mancanza senza rendermene conto?”, “dovrei cercarlo di nuovo?”.

Sono tutte domande legittime ed oggi vogliamo svelarti perché può accadere e che cosa significa secondo gli esperti. La psicologia può aiutarci a trovare le risposte che stiamo cercando. L’interpretazione dei sogni non è sufficiente a fare chiarezza, poiché non si tratta di una scienza esatta. Se vuoi saperne di più, leggi qui sotto per trovare le tue risposte.

Sognare l’ex fidanzato: ci manca la persona o le emozioni che abbiamo provato?

Non è il caso di allarmarsi: se hai sognato il tuo ex non è detto che tu avverta il bisogno di tornare con lui. Infatti, i sogni molto spesso non sono legati alle persone, ma bensì alle emozioni. Chi sogna una persona ormai appartenente al passato ma che è stata molto importante nella propria vita, può sentire la mancanza di ciò che rappresenta. Questa persona può simboleggiare un’emozione, un sentimento, un desiderio oppure un riflesso. Molto spesso sognare l’ex fidanzato è segno di una parte di noi che ha bisogno di attenzione.

Fare questo sogno accade più frequentemente quando siamo particolarmente sotto stress o in conflitto con noi stessi. Possiamo dire che fare sogni di questo tipo può significare 2 cose. La prima è che ci sono ancora dei conflitti aperti che avete bisogno di chiarire, magari attraverso un “ultimo confronto”. La seconda ragione è che avvertite l’esigenza di un cambiamento. Sognare il partner in un contesto spiacevole potrebbe significare che desiderate che qualcosa cambi velocemente.

Hai sognato il tuo ex? Tenta la fortuna con questi numeri

Sapere interpretare i sogni può spingerci a vivere meglio e a capire cose che non avevamo compreso davvero. I sogni possono aiutarci a rendere migliori le nostre giornate e, perché no, anche la nostra vita. Questi non solo ci aiutano a capire meglio noi stessi, ma potrebbero pure portarci fortuna. Se credi nella Dea Bendata e hai sognato un ex puoi tentare la sorte giocando i numeri 22 e 36. Carpe diem!