Dove vive Angelina Mango e cosa si può fare di divertente nel suo quartiere che è una perla di Milano

La storia della cantante vincitrice di Sanremo è fatta di talento, amore e dolore familiare, che si intreccia con la sua crescita artistica e personale nella città di Milano.

Angelina Mango vive a Milano dal 2016, quando si è trasferita insieme alla madre, la moglie del cantante Pino Mango ed ex componente di Mattia Bazar, e insieme al fratello Filippo. La famiglia è originaria di Potenza. Il trasferimento nella città di Milano è stata una rinascita, il quartiere scelto è stato quello dei Navigli. La semplicità è la cordialità di Angelina ha lasciato un’impressione positiva negli abitanti del quartiere. Era facile incontrarla e fermarla e scambiare qualche chiacchiera. Vicini di casa e negozianti sono sempre stati rispettosi, hanno fatto il tifo e hanno accompagnato la crescita della notorietà della cantante.

Angelina ha sempre partecipato attivamente alla vita del quartiere, ha condiviso la vocazione per verde degli abitanti. Ha sempre fatto la spesa semplicemente e tranquillamente nei negozi vicino casa. È stato questo il posto scelto dalla sua famiglia, e da lei stessa in seguito, per superare la perdita del padre e creare un percorso attraverso cui realizzare i propri sogni. Fino alla vittoria del Festival di Sanremo.

Gli impegni sono aumentati vertiginosamente

Dove vive Angelina Mango? Vive a Milano, il quartiere è quello dei Navigli, oggi ci vive con il suo fidanzato Antonio Cirigliano, che ha contribuito alla sua crescita artistica personale. La storia è nata dopo una grande amicizia, è caratterizzata dall’impegno condiviso sul palco e dall’importanza dei legami familiari. A dimostrazione di come sia importantissimo avere a fianco persone fidate quando si prova la scalata verso successo.

Ad Angelina piace vivere il quartiere dei Navigli, in cui però sta trascorrendo sempre meno tempo, impegnata spesso in studio di registrazione. Poi ci sono le prove e le esibizioni dal vivo con la sua band e la partecipazione agli eventi musicali più importanti. Il tempo che rimane non è tanto. Ciononostante, ogni volta che torna a casa, il quartiere la abbraccia che la protegge con affetto. Arte e musica riempiono il tempo libero. D’altronde il quartiere è stato trasformato negli ultimi anni ed è diventato un vero punto di riferimento molto glamour della città.

Dove vive Angelina Mango e cosa fare nel suo quartiere

I Navigli rappresentano uno dei luoghi più suggestivi e vivaci di Milano. Il quartiere offre una gamma di attività e attrazioni per i visitatori di tutte le età e per ogni gusto. Passeggiare lungo i pittoreschi canali è una delle cose più semplici ed economiche da fare. Questa zona è ricca di fascino e di storia. I ponti e le vecchie case colorate, i locali caratteristici che si affacciano sull’acqua, sono il valore aggiunto. Lungo i navigli si possono trovare numerosi ristoranti, bar e caffetteria e ci si può sedere all’aperto per godere una cena romantica o un aperitivo con la vista sull’acqua.

Per chi ama lo shopping e l’artigianato locale, i Navigli offrono una varietà di mercatini dove si possono trovare oggetti unici, opere d’arte o semplicemente dei souvenir. Uno dei più famosi è il Mercato dell’Antiquariato, che si tiene l’ultimo sabato di ogni mese, lungo il Naviglio Grande. Qui possiamo trovare mobili d’epoca, oggetti vintage e curiosità di ogni genere. Nelle vie adiacenti i canali si trovano negozi di moda, di design e Gallerie d’arte. Insomma, un vero paradiso per chi ama l’arte, il design o semplicemente la vita notturna. Apprezzati e molto presenti gli artisti di strada che si esibiscono in diversi punti intrattenendo i passanti. Tutto il quartiere è un punto di riferimento per il divertimento e per la movida milanese che vive e si svaga fino alle prime ore dell’alba.