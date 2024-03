Per azzerare il rischio truffe per i pagamenti delle merci ordinate online usa questa semplice soluzione

Nell’era digitale, le truffe sono dietro l’angolo e non abbiamo sempre la certezza che la merce pagata in anticipo verrà consegnata. Il pagamento in contrassegno è un’ancora di sicurezza per gli acquirenti online.

Nel vasto oceano dell’e-commerce, le onde di offerte e promozioni si infrangono contro gli scogli delle truffe. Ma il pagamento in contrassegno emerge come un faro di fiducia per gli acquirenti. Se sei uno di quei lettori che si chiedono se il contrassegno sia ancora rilevante nell’era digitale, questo articolo è per te. Scopriremo come funziona questo tradizionale sistema di pagamento e perché potrebbe essere la tua ancora di salvezza.

Per azzerare il rischio truffe il pagamento in contrassegno può essere utile

A differenza delle altre modalità di pagamento, dove si paga in anticipo, il contrassegno offre un approccio diverso. Quando effettui un acquisto online, se è possibile e non ti fidi del venditore, scegli l’opzione contrassegno come metodo di pagamento. E se non è esplicitamente prevista, prova a proporla, specialmente se l’operazione di compravendita si svolge tra privati. Alla consegna il corriere o il fattorino, ti chiederà di pagare in contanti o tramite carta di credito o bancomat.

Questo sistema è semplice, diretto e senza sorprese. Paghi solo quando ricevi il pacco, così sei sicuro che effettivamente l’oggetto che hai acquistato ti è stato spedito. O almeno hai la ragionevole sicurezza, perché, in realtà tu vedi il pacco ma non puoi controllare il contenuto prima di pagare. In teoria il pacco potrebbe non contenere la merce che non hai ordinato. Questa purtroppo è una piccola falla del sistema del pagamento in contrassegno, che, tuttavia, ha molti vantaggi. Scopriamoli.

Vantaggi del pagamento in contrassegno

Il contrassegno ti permette di pagare solo alla consegna del pacco. Se qualcosa non è conforme alle tue aspettative, puoi rifiutare la consegna senza perdere soldi. Per esempio, le dimensioni del pacco potrebbero fare pensare che il suo contenuto non sia quello atteso.

Questo sistema di pagamento è uno scudo contro le truffe. Nell’era delle frodi online, il contrassegno è un’armatura. Non devi preoccuparti di fornire i dati della tua carta di credito su siti dubbi. Paga solo quando hai il prodotto tra le mani. Inoltre, puoi pagare in contanti, metodo impossibile con il pagamento online, che richiede una carta di credito o un conto corrente. Non devi anticipare soldi ed è previsto il diritto di recesso. Anche con il contrassegno, hai diritto a restituire il prodotto entro 14 giorni dall’acquisto. Se non sei soddisfatto, puoi annullare l’ordine e ricevere il rimborso.

L’e-commerce può essere un mare tempestoso, ma il pagamento in contrassegno può in parte metterti al riparo dalle tempeste. Le compravendite online stanno salendo esponenzialmente di anno in anno. Ecco perché FedEx ha lanciato la sfida a Amazon creando una piattaforma di e-commerce alternativa.