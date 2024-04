Cos’hanno in comune Mariah Carey, Kylie Jenner e Bella Hadid? Mangiano ogni giorno le stesse cose: ecco i loro piatti preferiti

Sappiamo bene che le star possono essere molto capricciose. Tuttavia, alcune loro abitudini possono lasciarci davvero a bocca aperta. Oggi ci concentreremo sulle abitudini alimentari e i gusti personali di 3 donne bellissime, ricche e conosciute in tutto il Mondo.

Tutti immaginiamo che le star per avere fisici perfetti e scolpiti si sottopongano a pesantissime e lunghe sessioni di palestra e che mangino davvero poco. Proprio come tutti noi, anche le celebrities cedono a volte ai peccati di gola. Moltissime persone però hanno la fortuna di avere la genetica dalla loro parte e di potersi permettere di mangiare junk food senza ingrassare. Dunque, non tutti coloro che hanno fisici invidiabili mangiano poco e insapore. Oggi, infatti, siamo qui per svelarti le insolite abitudini alimentari di 3 donne famosissime dal fisico che tutte noi invidiamo.

Cos’hanno in comune queste donne bellissime? Nessuna di queste segue una dieta sana

Un’alimentazione sana e bilanciata deve essere completa tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Generalmente, si consiglia di fare 5 pasti al giorno: colazione, spuntino mattutino, pranzo, spuntino pomeridiano e cena. I 3 pasti principali devono essere bilanciati e contenere la giusta quantità di carboidrati, proteine, fibre e grassi sani. Se manca una di queste 3 macrocategorie, il pasto non è equilibrato.

Ecco perché è sbagliato saltare i pasti, ma anche privarsi del tutto di determinati cibi (salvo particolari problemi di salute o intolleranze). Peggio ancora, c’è chi segue diete mono ingredienti o comunque molto poco varie. Il corpo ha bisogno di ricevere molte sostanze dal cibo per stare bene e per farlo la dieta deve essere completa. Ciò nonostante, alcune celebrities seguono regimi alimentari piuttosto bizzarri: scopriamoli insieme.

C’è chi ama mangiare sempre la stessa cosa: ecco 3 esempi famosi

Bella Hadid è una supermodella dal fisico davvero perfetto. Tuttavia, la modella spesso posta foto in cui mangia formaggio grigliato, patatine e ketchup dichiarando che sono i suoi cibi preferiti. Li mangia quasi ogni giorno, ma la top model si concede una pausa da questi junk food in vista delle sfilate di Victoria’s Secret.

Kylie Jenner, la sorellastra di Kim Kardashian, è una famosa modella ed imprenditrice statunitense. Il suo piatto preferito è il sushi. Tuttavia, può lasciarti senza parole scoprire che Kylie, ogni giorno a colazione, si concede una salsiccia di tacchino, uova e riso.

Infine, parliamo di Mariah Carey che, dopo una visita a Capri nel 2016 ha dichiarato di essersi innamorata del cibo italiano. Tuttavia, la talentuosa cantante segue una dieta esclusivamente a base di salmone e capperi e li mangia ogni giorno. Cos’hanno in comune queste 3 donne? Senza dubbio seguono una dieta poco sana e le loro abitudini alimentari non dovrebbero essere prese ad esempio.