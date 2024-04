Tutti stanno aspettando l’uscita di questi 2 fantastici film da non perdere nei prossimi giorni

Quando si parla di intrattenimento domestico, Netflix e Amazon Prime Video si contendono da anni il podio delle piattaforme di streaming preferite dal pubblico globale. Netflix, lo sappiamo benissimo, è spesso celebrato per la sua capacità di produrre serie TV e film originali e interessanti.

Amazon Prime, d’altra parte, non solo offre un vasto assortimento di film e serie, ma include anche benefici extra legati all’abbonamento Amazon, come ad esempio i contenuti sportivi. Nei prossimi giorni, su entrambe le piattaforme sarà possibile vedere 2 attesissimi film. Scopriamo insieme quali sono.

Una storia ai confini dello spazio

Il 19 aprile, su Netflix, sarà disponibile “Rebel Moon Parte 2: La Sfregiatrice”, il sequel di un film di fantascienza che ha già catturato l’immaginazione degli spettatori con la sua prima parte. La trama è incentrata su Zara, una nuova eroina che diventa una figura chiave della ribellione galattica e nella lotta contro un impero tirannico e liberticida. Tra battaglie spaziali mozzafiato e drammatici conflitti personali, la storia esplora temi di sacrificio, identità e destino. È proprio per via della trama avvincente, e della serialità del progetto, se tutti stanno aspettando l’uscita di questo attesissimo film.

Una commedia tutta italiana

Dal 25 aprile, su Prime Video, invece, uscirà “Gli Addestratori”. Si tratta di una commedia che segue la storia di Pasquale, un addestratore di cani un po’ impacciato. Egli, dopo aver perso Cecchino, il suo cane, in una scommessa con la ex moglie, Marta, decide di aprire una nuova scuola di addestramento, per racimolare denaro e per riprendersi il cane. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a quando, per via di un malinteso, a scuola si presentano alcuni genitori per lasciare i loro figli. Con la partecipazione di Geppi Cucciari, Lillo, Francesco Pannofino e tanti altri, questa esilarante commedia è da vedere con tutta la famiglia.

Tutti stanno aspettando l’uscita su Netflix e Prime Video di questi film, ma perché?

“Rebel Moon Parte 2: La Sfregiatrice” e “Gli Addestratori” sono due esempi brillanti di come le piattaforme streaming siano in grado di soddisfare i gusti di tutti, anche se diametralmente opposti. Guardare questi film da soli, o in compagnia, non è solo un modo per trascorrere una serata di puro divertimento, ma anche un’occasione per sperimentare e testare nuove narrative. Mentre “Rebel Moon Parte 2: La Sfregiatrice” ci trasporta in un universo distante e immaginifico, ricco di epiche battaglie spaziali e dilemmi morali profondi, “Gli Addestratori” ci riporta sulla Terra con una storia tanto umana, quanto assurda ed esilarante. Se non sei un amante dei due generi, però, puoi sempre guardare l’ultima docuserie uscita su Netflix, che parla del giovane Berlusconi.