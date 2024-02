Che cos’è il lavaggio a secco: quali tessuti si possono trattare così e come farlo a casa

Quando siamo davanti a sporco ostinato e tessuti particolari, meglio procedere con il lavaggio a secco. Ma di cosa parliamo? Come possiamo utilizzare questa tecnica di lavaggio a casa?

Non tutto il bucato può essere lavato allo stesso modo. Ad esempio, i capi delicati (maglioni di lana, seta, ecc.) hanno bisogno di maggiori attenzioni per evitare che si rovinino.

Mentre, la biancheria e i capi più resistenti possono essere lavati anche ad una temperatura di 60 gradi.

Naturalmente è importante capire la natura della macchia e cercare la soluzione migliore per eliminarla.

Prima di lavare qualsiasi indumento, è necessario controllare l’etichetta che indica tutte le informazioni necessarie.

I simboli sono facilmente riconoscibili, ad esempio, la bacinella con mano indica che il capo andrebbe lavato soltanto a mano.

Alcune volte troviamo un cerchio. Cosa vuol dire?

Che cos’è il lavaggio a secco: tutte le informazioni utili

Il cerchio indica che il capo può essere lavato a secco. È una tipologia di lavaggio professionale, utilizzato nelle lavanderie, che consente di eliminare le macchie ma non utilizzando l’acqua. Infatti, si usano dei prodotti appositi (solventi).

Ci sono dei tessuti che non possono essere trattati in lavatrice e alcune macchie (ad esempio, olio e grasso), che non vanno via facilmente. In questi casi il lavaggio a secco è la soluzione più consigliata.

Per effettuare questo tipo di operazione è necessaria una lavatrice speciale. Tra gli indumenti che richiedono questa tipologia di lavaggio troviamo tappeti, arazzi, abiti da sposa e dei particolari tessuti.

Lavaggio a secco in casa: cosa occorre

Dopo aver capito che cos’è il lavaggio a secco, vediamo come possiamo realizzarlo in casa ed evitare di spendere soldi in lavanderia

Ci servono solamente 3 prodotti molto comuni. Ribadiamo che è sempre necessario controllare l’etichetta.

Il simbolo che rappresenta il lavaggio a secco è il cerchio. Se troviamo anche una X, il capo non si può lavare così.

Cosa fare per smacchiare un indumento a secco? Mescola bicarbonato, aceto e acqua frizzante, fino ad ottenere una consistenza densa. Immergi un batuffolo di cotone nella soluzione ottenuta e tampona delicatamente la macchia, cercando di eliminarla. Pulisci il capo con un panno inumidito. Ora non ti resta che farlo asciugare all’aria aperta, ma lontano dai raggi del sole. Questo è un rimedio casalingo, che naturalmente non ha la stessa efficacia del lavaggio a secco professionale. Ma, comunque, è una valida alternativa che ti consente di eliminare tantissime macchie.