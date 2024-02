Come truccare un viso maschile? Qualche consiglio, linee di make up e i prezzi di alcuni prodotti

La cura per il proprio corpo porta molti a frequentare palestre e centri estetici. Un alleato di bellezza sarebbe il make up. In tempi recenti si sono visti sempre più uomini farne uso. Scopriamo alcuni passaggi base per applicarlo e il prezzo di qualche prodotto maschile.

L’aspetto generale di una persona di solito indica a un occhio attento molte cose. Senza avere per forza l’acutezza di Sherlock Holmes potremmo notare molti indizi. Sappiamo che a volte la personalità si esprime anche nella scelta di un capo piuttosto di un altro. A completare il look c’è di solito il make up. Le donne sono ormai esperte nell’adattarlo alle fasi del giorno e agli eventi.

Come truccare un viso maschile? Qualche consiglio utile per iniziare

Forse alcuni uomini in passato di nascosto o meno usavano creme delle loro compagne o sorelle. Oggi la cura della pelle è un’abitudine che inizia presto tra alcuni ragazzi e senza timori. Ormai sono molte le industrie cosmetiche che si occupano di linee maschili. Prima di accennare a qualche prodotto, vediamo alcuni step mattutini.

Innanzitutto così come la pelle femminile quella degli uomini potrebbe essere grassa, secca, sensibile. In caso di dubbio si potrebbe consultare un’estetista. Si comincia la mattina con una detersione con gel, schiuma o latte in base al tipo di pelle. Poi si può usare un tonico e infine una crema idratante. Preferirne una nutriente o antiage in base alle esigenze. È importante scegliere un prodotto con protezione solare. A questo punto, come truccare un viso maschile? Qualche consiglio utile richiama gli step del make up femminile.

Come cominciare

Si potrebbe stendere sulla pelle del viso un fondotinta tono su tono da sfumare bene. Applicare un correttore sulle eventuali occhiaie. Sulle ciglia basterà passare un mascara trasparente. Si può poi usare un burro cacao sulle labbra.

Chi vuole osare e ha una mano ferma potrebbe mettere la matita sulla rima palpebrale inferiore. Via libera poi a ombretti colorati, fard e rossetti, magari senza eccedere troppo. La sera è fondamentale struccarsi infine con latte detergente o acqua micellare.

Tra i prodotti in vendita, la Mousse Cleanser di Pupa Man costerebbe circa 15 euro, mentre il Quick Eraser, il correttore, circa 17 euro. Il prezzo del Gel idratante oil free viso e occhi della Collistar sarebbe sui 30 euro. Nella linea Boy de Chanel il fluido colorato Le Teint si pagherebbe 70 euro, mentre la matita Stylo Yeux 3 en 1 multiuso, khôl, eye liner e ombretto, si venderebbe a 40 euro.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità ed eventuali variazioni di prezzo dei prodotti citati)