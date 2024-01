Cosa succede se usi l’aceto di mele sui capelli: il risultato ti sorprenderà  

Non serve solo per condire l’insalata, l’aceto di mele è un prodotto molto utilizzato anche nell’haircare fai da te. Ecco quali sono le sue proprietà, i benefici e come usarlo nel modo giusto.

Lo utilizziamo come condimento ma anche per le pulizie di casa. L’aceto di mele è un prodotto eccezionale, utile per eliminare i cattivi odori. Ma può anche sostituire l’ammorbidente, ha la capacità di rimuovere il calcare ed un forte potere sgrassante. Insomma, un vero e proprio alleato per le pulizie della casa.

Quello che alcuni non sanno e che, grazie alla presenza di numerose vitamine e sali minerali, l’aceto di mele può essere usato anche su pelle e capelli.

Per la cura della nostra chioma non è sempre necessario affidarsi a trattamenti costosi. Possiamo ottenere un ottimo risultato usando anche prodotti semplici e naturali.

L’aceto di mele sui capelli è un rimedio antico, tramandato dalle nonne.

Cosa succede se usi l’aceto di mele sui capelli: il vecchio rimedio della nonna

Usato nel modo corretto, questo alimento, potrebbe ridare vita ai capelli spenti e sfibrati.

Applicato dopo lo shampoo, avrebbe la capacità di chiudere le cuticole ed eliminare gli eventuali residui di calcare e smog. Inoltre, fin dalle prime applicazioni, renderebbe il capello lucido e morbido.

L’aceto di mele può essere usato per trattare le chiome sfibrate e crespe. Ma è indicato anche per il trattamento dei capelli grassi e che si sporcano velocemente.

Infatti, l’aceto di mele avrebbe delle proprietà astringenti e la capacità di agire sul cuoio capelluto, riequilibrando il sebo in eccesso. I capelli saranno subito più puliti e leggeri. Ecco cosa succede se usi l’aceto di mele sui capelli.

Benefici e modi d’uso

Il consiglio è sempre quello di utilizzare un aceto di mele puro al 100% e biologico. È importante anche il grado di acidità del prodotto: più è acido, più potrebbe danneggiare i capelli.

Per evitare delle controindicazioni, l’aceto di mele, deve essere utilizzato nel modo giusto. È un prodotto che va sempre adoperato non in forma pura: deve essere necessariamente diluito con l’acqua.

Le dosi sono: 3 cucchiai di aceto di mele in un litro e mezzo di acqua.

Utilizza il composto dopo lo shampoo, distribuendolo dalla cute alle punte. Poi risciacqua. Il trattamento dovrebbe essere ripetuto una o massimo due volte a settimana.

Puoi anche aggiungere qualche goccia di aceto di mele nella tua maschera abituale. Ricorda sempre di risciacquare per bene.

Se hai paura che l’odore di aceto possa rimanere sui tuoi capelli, niente paura, questo sparirà dopo l’asciugatura.

