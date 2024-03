Cos’hanno in comune Rocco Siffredi e Gianluca Vacchi? Il particolare che nessuno si aspetterebbe mai

Due personaggi molto diversi, la stessa passione. I mondi distanti di Siffredi e Vacchi trovano un punto di contatto, grazie a un progetto di vita molto comune.

Possono due personalità apparentemente distanti tra loro avere una caratteristica che li accomuna profondamente? Assolutamente sì! Ne sono la prova vivente Rocco Siffredi e Gianluca Vacchi. Da una parte, Siffredi, noto al mondo per la sua lunga carriera nell’industria del cinema per adulti, la cui vita è raccontata in una serie in onda su Netflix dal 6 marzo, e che è diventato una vera e propria icona della trasgressione e della libertà espressiva. Dall’altra, Gianluca Vacchi, che si è imposto come imprenditore di successo e personaggio dei social media, famoso per il suo stile di vita estremamente lussuoso e per le sue esuberanti performance danzanti che spopolano online. A prima vista, difficilmente si potrebbe immaginare che questi due personaggi abbiano qualcosa in comune. Eppure, al di là delle loro professioni e della loro presenza pubblica, Siffredi e Vacchi condividono una passione sorprendente: quella della cucina.

Cos’hanno in comune Rocco Siffredi e Gianluca Vacchi? Ecco qual è la passione forte che li caratterizza

Sia Rocco Siffredi che Gianluca Vacchi, infatti, hanno deciso di investire nel settore gastronomico, aprendo rispettivamente Rocco’s World e Kebhouze. Rocco’s World è l’espressione culinaria di Siffredi. Il ristorante è stato aperto nel 2013, ed era stato concepito come business da gestire insieme a sua moglie Rosa. L’idea iniziale dietro Rocco’s World era quella di creare una catena di ristoranti, che da Budapest arrivasse anche a Praga e Milano.

Il kebab secondo Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi, invece, ha aperto Kebhouze, una catena di locali che reinventa il concetto di kebab, elevandolo a piatto gourmet. L’obiettivo di Vacchi con Kebhouze è quello di offrire un’esperienza culinaria che va oltre il semplice street food, puntando su ingredienti di alta qualità e su un’atmosfera che rifletta il suo inconfondibile stile di vita. Kebhouze si propone come un punto d’incontro tra diverse culture culinarie, un luogo dove la passione per il cibo si sposa con il desiderio di sperimentazione e innovazione. Ecco cos’hanno in comune Rocco Siffredi e Gianluca Vacchi. Attraverso queste loro iniziative nel mondo della ristorazione, i due hanno dimostrato che le loro ambizioni e i loro interessi vanno ben oltre ciò che il pubblico potrebbe aspettarsi. Entrambi hanno scelto di esplorare nuovi territori, dando prova del fatto che le passioni condivise possono unire persone provenienti da mondi apparentemente molto diversi. Rocco’s World e Kebhouze rappresentano la testimonianza di come il cibo possa essere un linguaggio universale, capace di raccontare storie, unire culture e, soprattutto, sorprendere.