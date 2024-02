Due attrazioni imperdibili da vedere assolutamente a Praga perché non sono battute dal turismo di massa

Non cadere nel classico tranello da turista facendo l’itinerario più scontato per visitare la città. Scopri queste due perle di design e cultura per respirare la vera Praga come non l’hai mai vista.

Concedersi una vacanza ogni tanto è un lusso a cui nessuno dovrebbe mai rinunciare. C’è chi sogna di vedere l’America e le sue città più belle, e chi ama scoprire l’Europa e le sue località più famose, come il Portogallo o, appunto, la magica città di Praga.

Soprannominata la “Città delle cento torri”, Praga incanta ogni anno milioni di viaggiatori da tutto il mondo. Turisti da ogni angolo del globo affollano le strade del centro storico, in cerca delle attrazioni più famose, come il Castello di Praga, il Ponte Carlo, la Piazza della Città Vecchia. Tuttavia, oltre alle mete più celebri, Praga nasconde una miriade di tesori poco conosciuti, dei luoghi magici nascosti dalla frenesia del turismo di massa. Addentriamoci nelle vie meno battute per scoprire tre gemme segrete di Praga, luoghi nascosti che sono capaci di regalare emozioni uniche.

Due attrazioni imperdibili da vedere assolutamente nella Città delle cento torri

Ogni grande città è conosciuta nel mondo attraverso le attrazioni più famose. Queste, però, diventano specchietti per le allodole dei turisti, e finiscono per darci una fotografia deformata del luogo che stiamo visitando. Per conoscere davvero un posto, invece, dovremmo cercare i meandri più nascosti, quelli rimasti autentici alle caratteristiche del luogo.

Un esempio di questo è la Villa Müller. Progettata dall’acclamato architetto Adolf Loos nel 1930, questa residenza rappresenta un capolavoro di design funzionalista. Con linee pulite e un’estetica minimalista, la Villa Müller si erge come un’oasi di modernità in mezzo al tessuto storico di Praga. Gli interni sorprendono perché sono estremamente organizzati nello spazio, così come il giardino circostante. Le visite guidate permettono ai visitatori di immergersi nella visione di Loos e di scoprire i segreti di questa perla architettonica nascosta.

Cimitero Ebraico di Žižkov: un tuffo nella storia e nella cultura

Mentre il Quartiere Ebraico di Praga attira numerosi visitatori con le sue sinagoghe e le altre attrazioni, il Cimitero Ebraico di Žižkov rimane in gran parte sconosciuto alla maggior parte dei turisti. Fondato nel 1890, questo cimitero ospita migliaia di tombe riccamente decorate, testimonianza della grande storia e cultura ebraica di Praga. Passeggiare tra le sue vie silenziose è un’esperienza toccante, che permette ai visitatori di riflettere sulle vicende delle generazioni passate e di apprezzare l’importanza di preservare e tramandare la memoria storica. Per coloro che desiderano scoprire un lato meno noto ma altrettanto significativo di Praga, il Cimitero Ebraico di Žižkov rappresenta una tappa imprescindibile nel proprio itinerario di viaggio. Queste due attrazioni imperdibili da vedere assolutamente nella capitale della Repubblica Ceca ci aiuteranno a conoscere davvero la storia di questa grande città.