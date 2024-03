Non è mai troppo tardi per programmare la serenità del futuro, specie quando ci si riferisce alla terza età. Al netto delle eccezioni, e in termini alquanto generali, di solito è la fase della vita in cui si spendono più risorse di quante ne entrano. Gli anni destinati all’accumulo del capitale sono finiti, per cui è importante arrivare “attrezzati” per vivere al meglio anche a questo stadio esistenziale.

Il buono Soluzione Futuro è pensato per chi vuole investire sul lungo termine e così integrare il reddito in terza età. Ora, come funziona il buono fruttifero postale che a scadenza trasforma il capitale investito in una rendita in 180 rate mensili?

Il buono Soluzione Futuro per costituire una rendita per il futuro

Questi titoli sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto) in forma dematerializzata e non possono essere cointestati. Meglio, si possono intestare solo a persone fisiche di età compresa tra i 40 e fino al giorno prima del compimento dei 55 anni di età. La durata complessiva non è standard ma pari all’intervallo di tempo che c’è tra il giorno dell’acquisto e la data di compimento degli 80 anni.

Tuttavia, ci sono due casi specifici in cui il titolo verrà rimborsato in automatico sul libretto o sul c/c postale. Uno, se ai 65 anni di età la posizione complessiva maturata relativa al titolo non basti per dare vita a una rata complessiva netta di almeno 50 €. Secondo, in caso di decesso del sottoscrittore prima del compimento degli 80 anni.

Al pari degli altri buoni non hanno spese di gestione tranne gli oneri fiscali. La ritenuta sugli interessi è del 12,50%, mentre l’imposta di bollo si applica nei modi e casi previsti dalla Legge. L’importo minimo di sottoscrizione è di 50 euro e multipli e li si acquista sia online (se abilitati all’operatività) che presso l’ufficio postale.

La struttura finanziaria è divisa in due fasi, la Fase di Accumulo e quella di Rendita. La prima inizia con il giorno dell’acquisto e termina al compimento dei 65 anni di età, durante il quale maturano interessi fissi capitalizzati ogni 6 mesi. Se riscattati prima dei 65 anni, i buoni pagano un rendimento fisso in base al tempo di possesso, ma non prima che siano trascorsi almeno 3 anni dall’acquisto. La Tabella A (Foglio Informativo) indica i coefficienti per il calcolo del montante lordo e netto (in caso di rimborso anticipato) al termine di ogni semestre, a partire dalla data di acquisto.

Ai 65 anni di età, invece, come valore di rimborso verrà considerato il maggiore tra il valore di rimborso minimo garantito (tassi alla Tabella B) e quello rivalutato in base all’inflazione europea.

La Fase di Rendita va dal giorno dopo il compimento dei 65 anni fino all’80° compleanno del sottoscrittore. In questo periodo il buono eroga una rata mensile di importo fisso, composta da capitale e interessi, applicando i tassi riportati nella Tabella D. Inoltre, il capitale e gli interessi maturati ai 65 anni e non ancora erogati tramite rate continuano a maturare interessi.

Il valore minimo della rata netta pagata è pari al capitale nominale sottoscritto moltiplicato per uno dei coefficienti minimi indicati nella Tabella C. Questi coefficienti sono da individuare in ragione del semestre di età del titolare al momento della sottoscrizione del titolo. Al riguardo, la Tabella E di cui al Foglio Informativo (sito di Poste Italiane, pagina dedicata al buono) è riportato un esempio illustrativo.

L’accredito mensile avverrà nel giorno del compleanno del sottoscrittore del titolo, o giorno lavorativo successivo se festivo. In caso di rimborso anticipato nella Fase di Rendita, CDP riconoscerà un importo pari alla somma degli interessi maturati fino ai 65 anni e del capitale non ancora pagato attraverso le rate.