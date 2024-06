Cosa fare se si perde un Gratta e Vinci vincente? Questo è l’unico modo per poter incassare ugualmente il premio

Il Gratta e Vinci è uno dei giochi preferiti dagli italiani per cercare di arrotondare le proprie entrate. Certo, vincere premi alti sarebbe bellissimo, ma, tante volte, anche cifre più basse possono essere utili. Già, ma se non trovassimo più il biglietto vincente? Ecco cosa si deve fare.

Tanti italiani comprano un Gratta e Vinci con la speranza di poter aumentare il proprio conto in banca. Vincere non è facile, anche se ci sono dei tagliandi che ti offrono più probabilità di altri. Anche se vi costano lo stesso prezzo.

Infatti, non tutti sanno che, a parità di costo del Gratta e Vinci, ad esempio da 5 euro, ci sono diverse probabilità di vincita. Ci sono tagliandi più fortunati e altri dove si farà più fatica. Il che non vuol dire che non ci faranno vincere, ma che sarà certamente meno probabile. Insomma, è vero che il Gratta e Vinci è solo questione di fortuna, ma ciò non toglie che noi si possa dare una mano a questa fortuna. Certo, poi ci sono 3 segni zodiacali che sono più fortunati col Gratta e Vinci.

Cosa fare se si perde un Gratta e Vinci vincente? Ecco le mosse vincenti

Contro le stelle, sappiamo, non è che si possa fare molto. Vincere, come detto, non è facile, ma c’è un incubo peggiore per chi gioca con il Gratta e Vinci. Ovvero, smarrire il biglietto vincente. Impossibile, direte voi?

Sappiate che, purtroppo, è più frequente di quello che si possa immaginare. Un po’ come quando non si trovano più gli occhiali o le chiavi di casa. Se malauguratamente dovesse capitarci una cosa del genere cosa potremmo fare per tutelare la nostra vincita, indipendentemente dal suo valore?

Basta fare così e anche se si smarrisse un Gratta e Vinci vincente, potremmo rimediare alla beffa

Allora, cosa fare se si perde un Gratta e Vinci vincente? Esiste un solo rimedio che ognuno di noi dovrebbe fare appena vince col Gratta e Vinci. Ed è scattare una foto del biglietto vincente. Perché? Così, quando andrete a fare immediatamente la denuncia, potrete fornire il codice unico del vostro biglietto vincente che avete perso.

In questo modo, grazie alla denuncia, le autorità potranno bloccare l’incasso del tagliando, sempre che non sia già stato fatto. Fondamentale è, perciò, non solo avere la foto, ma anche essere tempestivi nella denuncia. Se foste persone distratte, in ogni caso, non sarebbe male pensare di giocare con i Gratta e Vinci online.