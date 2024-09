Come riconoscere i testi generati dall’intelligenza artificiale: cosa guardare

Non è impossibile distinguere un testo generato dall’intelligenza artificiale rispetto a uno scritto da una persona; ecco come fare e che cosa guardare in particolare.

Da qualche anno a questa parte l’intelligenza artificiale sta pian piano avanzando nel web occupandosi di diversi aspetti. Non solo per dare più facilmente informazioni per le quale servirebbe tempo per la ricerca, l’AI genera video, immagini e, soprattutto testi. Ma come si fa a riconoscere i testi generati dall’intelligenza artificiale e a distinguerli da quelli scritti da una persona? Non è così difficile, basta sapere quali dettagli controllare.

Quali strumenti si usano

Innanzitutto, dobbiamo dire che moltissime persone hanno deciso di facilitare il proprio lavoro avvalendosi dell’intelligenza artificiale. Questa sottoforma di ChatGPT oppure Gemini. Ci sono, però, alcuni software che scoprono subito se un testo è stato scritto con AI. Questi sono, ad esempio, ZeroGPT e DetectorIA.

Come riconoscere i testi generati dall’intelligenza artificiale

Anche a colpo d’occhio, tuttavia, è possibile distinguere un testo generato da AI e uno scritto da una persona. Prima di tutto si può captare una scarsa varietà lessicale. L’intelligenza artificiale ricorre sempre ai soliti termini e questo non accade nelle persone che usano diversi sinonimi anche nel descrivere la stessa cosa. In secondo luogo, il testo è piatto senza sfumature. L’AI non può avere creatività ed espressività, ciò che contraddistingue, invece, la scrittura di un essere umano.

È vero che le frasi generate dall’intelligenza artificiale sono impeccabili dal punto di vista grammaticale. Tuttavia, gli algoritmi non riescono a capire sempre il contesto del mondo reale e, quindi, può risultare che qualcosa non abbia un senso compiuto. Infine, l’intelligenza artificiale tende a ripetersi spesso rendendo il testo noioso e innaturale. Al contrario, la scrittura di un’intelligenza umana fa di tutto per mantenere alta l’attenzione del lettore e non ci saranno mai ripetizioni, toni noiosi o concetti ripetuti per molto tempo.

Insomma, se vi state chiedendo come riconoscere i testi generati dall’intelligenza artificiale da quelli scritti da una persona, avete capito su che cosa soffermarsi. In questo modo, è abbastanza facile capire chi è il vero autore.