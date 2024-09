In Italia i film al cinema escono di giovedì, perché? Questione di incassi

Avete notato che in Italia i film al cinema escono sempre di giovedì? Come mai questa scelta? Vediamo le motivazioni anticipando che è questione di incassi.

Quando esce un film viene proiettato nei vari cinema d’Italia e in tutto il Mondo. Può capitare che i film vengano rilasciati in date diverse di Paese in Paese, ma se avete notato, in Italia escono sempre di giovedì. Vi siete mai chiesti il motivo di questa scelta? Come per molte cose, ad influire su questa decisione sono i soldi. Vediamo in che modo e tutti i dettagli sull’argomento.

In Italia i film al cinema escono di giovedì, perché?

Non tutti, ma la maggior parte dei film che escono al cinema vedono la loro prima programmazione nella serata del giovedì. Questa scelta non è assolutamente fatta a caso e risale agli anni Settanta. Infatti, in quegli anni negli Stati Uniti i film uscivano sempre di venerdì e, quindi, in Italia si prese la decisione di anticipare di un giorno l’uscita per massimizzare gli incassi e magari sorpassare quelli americani. Con il tempo, questa pratica si è consolidata tanto da arrivare ad essere una norma e una legge nel 2012.

Unificazione del giorno di uscita

Nel 2012 c’è stato un accordo tra ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) e ANEM (Associazione Nazionale Editori Musicali) con il quale si sanciva ufficialmente il giovedì come data di rilascio dei film. L’unificazione nazionale ha permesso di rendere il weekend ancora più lungo e portare maggiori spettatori nelle sale. Importante il passa-parola che avviene il venerdì per poi portare tante altre persone il sabato e la domenica.

Dunque, se vi chiedevate perché in Italia i film al cinema escono sempre di giovedì, questa è la risposta. Questa regola non vale in altri Paesi. Stati Uniti e Giappone, ad esempio, mantengono il giorno di uscita di venerdì. Inoltre, ricordiamoci che in particolari occasioni, come le festività o ricorrenze, anche in Italia il giorno di lancio di un film potrebbe variare.