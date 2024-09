Perché le montagne russe si chiamano così? Una curiosità molto particolare

Avete mai pensato al motivo per cui le montagne russe si chiamano così? C’entra la Russia oppure no? Ecco una curiosità molto particolare da conoscere.

Quando si va in un parco divertimento, come può essere quello di Gardaland o Mirabilandia, due parchi molto famosi in Italia, l’attrazione che colpisce di più è quella che porta il nome di “montagne russe”. Ma avete mai pensato al perché le montagne russe si chiamano così? Perché arrivano dalla Russia? Cerchiamo di esplorare meglio questo argomento perché si tratta di una curiosità molto interessante.

Cosa sono le montagne russe

Le montagne russe sono un’attrazione presente nei parchi divertimento che assomigliano ad una ferrovia fatta di salite e discese molto ripide. Non solo, ci sono anche delle curve molto accentuate e dei giri che portano le persone a testa in giù. Il tutto a grande velocità. Ci sono diversi modelli, ovviamente, ognuno con il suo percorso caratteristico.

Perché le montagne russe si chiamano così

Come si può intuire, il nome deriva dalla Russia, appunto. Tuttavia, la storia è molto particolare. Agli inizi dell’Ottocento a San Pietroburgo durante le festività invernali venivano costruite delle strutture in legno alte fino a 20 metri. Venivano, poi, ricoperte di ghiaccio e di neve compatta e le persone scivolavano giù con delle slitte oppure con delle assi di legno. Il loro nome era “montagne di ghiaccio” e attirarono l’attenzione di molte persone, anche in diverse parti del Mondo.

Nel 1817 vennero inaugurate le prime “montagne russe” meccaniche in Francia. Il circuito era a forma di otto, il carrello non era libero di muoversi (come le persone sul ghiaccio), ma incastonato nelle rotaie per seguire percorsi precisi. Più tardi, nel 1884, LaMarcus Adna Thompson costruì a New York le montagne russe come le conosciamo oggi con rotaie in acciaio.

Inizialmente si pagava pochissimo per salire, la velocità era bassissima e lo scopo era puramente panoramico. Poi, crescendo la sicurezza della struttura, si puntò tutto sulla velocità.

La grande curiosità

Una chicca molto curiosa è questa: in Italia e nel resto del Mondo questa attrazione porta il nome di “montagne russe”, mentre in Russia si chiama “montagne americane”.