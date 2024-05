Conviene giocare al nuovo Gratta e Vinci online da 5 euro? Ecco che probabilità ha di farvi vincere, rispetto a tutti gli altri

Ogni mese, puntualmente, escono dei nuovi Gratta e Vinci che vanno arricchire un’offerta già ricca di proposte. Non solo cartaceo, ma anche online, perché, come non tutti sanno, sono due le possibilità per giocare con la lotteria istantanea. Ne è appena uscito uno da 5 euro online.

Ci sono giocatori che, quasi ogni giorno, affidano le loro speranze di fare fortuna al Gratta e Vinci. Magari, dopo aver vinto qualche decina di euro, vanno con puntualità in tabaccheria sperando di ripetere il colpo vincente, anche se, il più delle volte, si perde non solo la vincita, ma anche degli euro in più. Ecco perché il pericolo della ludopatia coinvolge tutti.

Infatti, molti si sentono sicuri, convinti che tanto, a loro, non potrà succedere. E sono proprio quelli che, alla fine, più di altri corrono il rischio di rovinarsi. Bisogna sempre vigilare, dunque, non solo su di noi, ma anche sulle persone che ci sono vicine. Fatto questo doveroso inciso, andiamo ad esaminare il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro online appena uscito sul mercato. Di cosa si tratta?

Conviene giocare al nuovo Gratta e Vinci online da 5 euro? Le probabilità sono queste

Si tratta di Doppia Sfida Classic e, come detto, lo si può giocare solo online. Come si gioca? Avete da grattare, anche se solo virtualmente, quattro Numeri Vincenti e uno BonusX5. Quest’ultimo è particolarmente importante perché, se poi si trova il numero corrispondente, nel tagliando, si moltiplicherà, per 5, la somma vinta. Fatto questo, dovremo grattare virtualmente 15 I tuoi Numeri, sperando che sotto questi ci siano uno o più Numeri Vincenti o quello BonusX5. Non è la sola possibilità di vincere. Infatti, sotto le banconote di Numeri Vincenti, ci sono 15 scritte Premio.

Ci sono diverse possibilità di vincere col nuovo Gratta e Vinci da 5 euro online. Ecco quali

Grattandole, dobbiamo sperare di trovare per tre volte lo stesso premio. Ad esempio, se sotto le scritte Premio ci fossero tre “5 euro” vinceremmo esattamente quella cifra. Benissimo, ma conviene giocare al nuovo Gratta e Vinci online da 5 euro? Ebbene, 1 giocata ogni 7,09 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 10 euro in su. Non eccellente, considerando che, ad esempio, a parità di costo, ovvero a 5 euro, potreste giocare con Il Villaggio di Natale Light che ha 1 giocata ogni 5,64 vincente premi superiori al costo della giocata.