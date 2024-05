Cosa fare a Roma nella Giornata internazionale dei musei: tanti appuntamenti per ogni età

Non si finisce mai di imparare e alcuni posti dove farlo sono i musei oltre agli istituti scolastici. In occasione della giornata ad essi dedicata scopriamo qualche evento a cui partecipare a Roma.

La scoperta di ciò che ci circonda inizia nell’infanzia. Suoni, colori, materiali diversi stupiscono i bambini. Con il tempo grazie alla scuola e a genitori attenti si possono imparare molte cose. Si apprende per uno scopo pratico, ma anche solo per piacere personale. Non basta una vita intera per conoscere pienamente un ramo del sapere, ma potremmo accrescere il nostro bagaglio culturale ogni giorno. Occasioni utili sono le visite ai musei. Su tutto il territorio ne troviamo di ogni tipo.

Ecco cosa fare a Roma nella Giornata internazionale dei musei

Il 18 maggio si celebra la Giornata internazionale dei musei. L’istituzione risale al 1977 e fu voluta dall’ICOM, International council of museums. In ogni città o piccolo centro potremmo trovare quindi il modo per vivere ore diverse visitando mostre ed esposizioni permanenti nei musei. Trovandoci a Roma, in particolare, sono in programma dal 17 al 19 maggio 2024 alcuni appuntamenti interessanti.

Si comincia quindi giorno 17 alle ore 9 alla Casina delle Civette presso Villa Torlonia. Qui ascolteremo la storia di questo edificio scoprendo caratteristiche poco conosciute. Giorno 18 sarà ricco di eventi. Alle ore 10 ci sarà un incontro nel sotterraneo di San Paolo alla Regola. Per le 11 si potrà scegliere di visitare il Museo di scultura antica Giovanni Barraco o il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina. In alternativa nel Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese si potranno ammirare alcune opere di Giorgio De Chirico e ascoltare una conferenza sulla sua arte.

Altri eventi da segnare

Sabato alle 11.30 è in programma una visita ai Mercati di Traiano-Musei dei Fori Imperiali. Alle ore 16.00 si potrà approfondire la figura di un grande scienziato del Cinquecento, Ulisse Aldrovandi. Bisognerà in questo caso recarsi al Museo civico di zoologia. Per le ore 16.30 è previsto un laboratorio sugli origami dedicato ai più piccoli presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi.

Domenica 19 maggio ci aspettano altre attività. Ad esempio, alle 10 sull’Appia Antica è prevista una passeggiata per conoscere meglio la Villa di Massenzio. Altri momenti culturali sono previsti anche al Museo Giovanni Barraco, al Museo Casal de’ Pazzi e alla Galleria d’arte moderna. Abbiamo quindi scoperto cosa fare a Roma nella Giornata internazionale dei musei. Per maggiori informazioni e per prenotazioni chiamare lo 060608 (attivo tutti i giorni nelle ore 9.00-19.00) o visitare il sito www.museiincomuneroma.it

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Si rimanda al sito ufficiale per maggiori dettagli)