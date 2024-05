Interessanti masterclass a Roma all’ombra dei limoni: scopri dove, quando e il costo

La primavera risveglia la natura sopita e anche le nostre energie. Possiamo incanalarle svolgendo diverse attività. Tra le tante potremmo partecipare ad alcune masterclass che si terranno a Roma a maggio. Ecco qualche dettaglio.

Le belle giornate ci invitano a trascorrere più tempo all’aperto. Oltre a delle passeggiate per le vie della nostra città sono ideali le camminate nella natura. Alcune volte proviamo il desiderio di fare qualcosa ispirandoci proprio ad essa. Alcuni si dedicano al giardinaggio mettendo in pratica i consigli di esperti vivaisti. Altri magari inventano ricette con erbe aromatiche e frutta e verdura di stagione oppure organizzano party in giardino con gli amici.

Interessanti masterclass a Roma all’ombra dei limoni: ecco dove

Per impiegare il tempo libero in primavera in modo inusuale ci sono dei corsi brevi e dei convegni che si organizzano in varie parti d’Italia. In particolare scopriamo cosa ci riserva la Capitale durante il mese di maggio oltre alle sue famose attrazioni turistiche.

La Lanterna di Fuksas in acciaio e vetro è spesso una location scelta per matrimoni, feste, conferenze. Si trova in via Tomacelli 157 e dalla terrazza si può godere di una stupefacente vista panoramica su Roma. Qui dal 23 al 26 maggio 2024 si terranno delle masterclass interessanti. Nello specifico gli eventi si svolgeranno nella Limonaia Urbana.

Ogni giorno in tre momenti distinti si potrà partecipare a cooking masterclass. Gli ospiti d’eccezione saranno Chef Ruben, Emanuele Ferrari e Lulù Gargari che sapranno usare in varie ricette un nuovo prodotto della Barilla, il Pesto basilico e limone. Il costo di 20 euro da pagare comprenderebbe inoltre una degustazione e un cocktail.

Corsi di ricamo e ceramica

Un’altra interessante masterclass è quella dedicata all’arte del ricamo. Pagando 20 euro avremo un canovaccio, telaio, ago e filo e potremmo imparare a ricamare le nostre iniziali con un punto base. Anche in questo caso nel prezzo sono inclusi degustazione e cocktail. Sotto la Lanterna quindi si possono fare molte esperienze, anche quelle olfattive. Alla Limonaia Urbana, infatti, grazie ad alcune artigiane si potranno apprendere i segreti per creare una fragranza. Pure questa masterclass costerebbe 20 euro e terminerebbe con un assaggio gastronomico e un drink.

In alternativa sarebbe disponibile un workshop sulla ceramica allo stesso prezzo. Potremmo plasmare la creta creando un pezzo davvero unico. Per decorarlo si potranno apprendere le tecniche a lastra e anche le impressioni botaniche. Queste interessanti masterclass a Roma all’ombra dei limoni potrebbero essere un modo diverso di trascorrere delle ore libere.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità dei posti, date e prezzi nei siti ufficiali)