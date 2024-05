Questa abbazia vicino Roma compie mille anni. Chi l’ha fondata e alcune iniziative interessanti

Ci sono periodi nella vita in cui si preferisce vivere momenti lontani dal caos. A poca distanza da Roma potremmo scoprire una realtà quasi sospesa nel tempo. Ecco di cosa si tratta.

Immersi in una vita complicata e spesso stressante potremmo avere il desiderio di una pausa. I modi per svagarsi sono tanti. Pensiamo all’aperitivo con gli amici o a un concerto di musica classica o rock. Basta a molti fare un po’ di shopping o guardare la propria serie preferita in tv.

Ci sono, inoltre, posti con tante attrazioni turistiche che possono ricaricarci. In certi casi si prova la necessità di vivere poche ore o giorni in un ambiente molto diverso.

Questa abbazia vicino Roma compie mille anni. Chi l’ha fondata e dove si trova

In ogni parte del Mondo e soprattutto in Europa sono tanti i luoghi di culto frequentati da molte persone. Pensiamo a Lourdes, Fatima e soprattutto alla Basilica di San Pietro. Ci sono anche famosi cammini come quello di Santiago de Compostela. In Italia ogni regione offre l’opportunità di visitare posti legati alla vita spirituale a volte poco conosciuti. Nel Lazio a pochi chilometri dalla Capitale si trovano la Basilica di Santa Maria di Grottaferrata e l’abbazia dei monaci basiliani.

La storia di questi posti è legata alla figura del monaco Nilo e al suo discepolo Bartolomeo. Nilo nasce a Rossano nel X secolo e fu chiamato Nicola. Dopo essersi sposato e aver avuto una figlia, sentì forte il richiamo di una vita ascetica. Dopo varie vicissitudini nel Lazio ebbe la visione della Madonna che lo invitava a fondare un monastero. Nel 2024 questa abbazia vicino Roma compie mille anni. Chi l’ha fondata quindi è stato San Nilo e ancora oggi affascina i visitatori.

Cosa vedere e cosa fare

Sono tanti gli eventi in programma per celebrare questo importante traguardo. Si tratta soprattutto di convegni sulla spiritualità e l’arte bizantina che coinvolgono importanti università. Si aggiungono anche letture di testi sacri e concerti di melurgia bizantina.

Chi giunge a Grottaferrata soprattutto potrà ammirare la Basilica di Santa Maria. Qui si trova l’icona della Theotokos, la Madre di Dio, che raffigura la Madonna con il Bambino Gesù benedicente. All’interno della chiesa in particolare si trova l’antica Kryptaferrata, un piccolo edificio in pietra con volte a crociera.

La regola dei monaci basiliani si fonda principalmente sulla preghiera e il lavoro. Tra le attività c’è quella legata al laboratorio iconografico in cui si possono anche frequentare dei corsi.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Si rimanda ai siti ufficiali per ulteriori dettagli e il calendario aggiornato degli eventi)