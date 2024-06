Conosci l’olio di neem? Un prodotto incredibile per il corpo, le piante e gli animali

L’olio di neem è un prodotto naturale che risolve molti problemi. Sai di cosa si tratta e quali sono le sue proprietà? Ecco gli usi e le controindicazioni.

Gli oli essenziali sono delle sostanze fantastiche, dal profumo più o meno gradevole, che si ottengono da alcuni vegetali. Le piante da cui si estraggono sono davvero tantissime. Le incredibili proprietà benefiche di questi prodotti sono conosciute fin dall’antichità. Basti pensare che, alcuni papiri egiziani, citavano le loro caratteristiche. Pare che questo popolo conoscesse l’olio di ginepro, di mirra, ecc. Gli egiziani utilizzavano gli oli essenziali non solo a scopo curativo, ma sfruttavano anche il loro profumo. Questi oli si prestano ad infiniti usi. Ad esempio, quello di menta potrebbe contrastare gli stati di ansia, ma anche purificare gli ambienti. Quello al rosmarino, avrebbe un’azione balsamica, ma anche aiutare la crescita dei capelli.

Conosci l’olio di neem? Ecco le sue proprietà

Non solo gli oli essenziali, anche gli oli vegetali avrebbero delle proprietà incredibili. Sono dei prodotti ricavati dai frutti e dai semi delle piante. Conosci l’olio di neem? Un olio vegetale, non commestibile, estratto dai semi dell’Azadirachta, una pianta originaria dell’India. Ma cosa ha di speciale? L’olio di neem ha una storia lunga un centinaio di anni. I suoi benefici sarebbero davvero tanti. Non lasciarti scoraggiare dall’odore. È vero, ha un profumo acre, forte e abbastanza sgradevole, ma parliamo di un prodotto incredibile.

Elenchiamo qualche beneficio. Grazie alle sue proprietà antiossidanti e idratanti, pare che l’olio di neem possa essere usato sia sui capelli che sulla pelle. Ma attenzione. È vero parliamo di un prodotto naturale, ma che ha una composizione molto potente. Usalo sempre diluito e chiedi informazioni più dettagliate prima di utilizzarlo.

Anche per allontanare le zanzare e le pulci

L’olio di neem è un prodotto estremamente versatile: può anche essere utilizzato sulle piante. Viene impiegato per contrastare e allontanare i parassiti. Il suo principio attivo blocca la formazione e la crescita di questi terribili insetti che potrebbero distruggere completamente gli orti e i giardini. Devi solo aggiungere all’olio di neem dell’acqua e spruzzare il composto ottenuto sulle foglie.

Grazie alle sue proprietà repellenti, questo prodotto aiuta ad allontanare le zanzare. Mischialo con qualche goccia di olio essenziale per proteggere e profumare la casa. L’olio di neem è anche un antiparassitario naturale, usato per la preparazione di alcuni prodotti antipulci adatti a cani e gatti.