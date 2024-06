Non sai come allontanare le lumache dall’orto? Ecco la soluzione che non ti aspetti

Le lumache stanno distruggendo le colture del tuo orto? Non preoccuparti, ecco un repellente naturale che ti aiuterà anche a rendere il terreno più fertile.

Con l’arrivo dell’estate e del caldo le attività agricole ed ortofrutticole necessitano di maggiori attenzioni. Il sole è una grande risorsa, ma potrebbe anche creare qualche problema. È importante, quindi, irrigare poco ma spesso, bagnare l’orto la sera, usare la pacciamatura per evitare che il terreno perda la sua umidità ed eliminare le erbe infestanti. Con il caldo, poi, arrivano anche i tanto temuti parassiti. Piccolissimi organismi che si attaccano alle tue colture e provocano dei disastri, alle volte, irreparabili.

Non sai come allontanare le lumache dall’orto? Usa questo repellente naturale

Per limitare i danni, controlla spesso le piantine. Questa ispezione quotidiana, potrebbe aiutarti ad evitare che i parassiti rovinino il tuo raccolto. Non solo cocciniglia, afidi e bruchi, devi fare attenzione anche alle lumache. Possono sembrare degli esserini innocui e, invece, potrebbero devastarti l’orto. Prendono di mira le piantine giovani e aggrediscono anche quelle più grandi. Guarda bene le foglie, se noti delle parti mangiucchiate, allora devi correre ai ripari.

Le lumache amano i luoghi umidi, quindi si attivano al calar del sole. Puoi allontanarle dal tuo orto raccogliendole manualmente. Ma si tratta solo di una soluzione temporanea e non risolutiva. Non sai come allontanare le lumache dall’orto? Usa i fondi di caffè. Sappiamo che questi scarti sono utilizzati principalmente per rendere il terreno più fertile. Infatti, i fondi di caffè sono ricchi di sostanze nutritive utili alla crescita delle piante. Presentano un contenuto molto alto di azoto, ma anche fosforo e potassio. Ma come si usano per scoraggiare l’arrivo delle lumache? Te lo spiego subito.

Fai così, per avere delle piantine sane e rigogliose

Per evitare che questi animaletti si avvicinino all’orto, spargi i fondi di caffè vicino alle tue piante. La sostanza polverosa scoraggerà l’avvicinamento delle lumache. Anche questa non è una soluzione definitiva, perché il caffè potrebbe andare via con una semplice pioggia. Ricordati, allora, di applicare i fondi più volte. Questi scarti sono anche un repellente naturale perfetto per allontanare, non solo le lumache, ma anche le formiche e i vermi in generale. I fondi di caffè sono un ottimo concime e un repellente, anche per le piante del giardino e del balcone. Prima di utilizzarli, però, ti consigliamo di lasciarli asciugare completamente. Bastano pochi minuti al sole.