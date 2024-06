Quali piante aromatiche possono condividere lo stesso vaso e quali non si sopportano per niente

È vero che le erbe aromatiche sono facili da coltivare, ma attenzione a piantarle nello stesso vaso. Alcune stanno bene insieme e altre potrebbero farsi del male a vicenda.

Le erbe aromatiche sono piante dal sapore gradevole e dall’odore inebriante che esaltano il sapore di molti alimenti. Sono ricche di oli essenziali, ma anche di vitamine e sali minerali. Grazie ai loro principi, le erbe aromatiche sono usate anche in cosmetica, in medicina, in erboristeria, ecc. Le loro proprietà sono conosciute fin dai tempi antichi. Si consumano sia fresche che essiccate e sono facilissime da coltivare. Perfette anche per chi non ha il pollice verde. Non occupano molto spazio, puoi tenerle in un piccolo vasetto sul davanzale della finestra.

Oltre a profumare tutta la casa, alcune erbe aromatiche come il basilico, la menta e il rosmarino, possono allontanare sia le zanzare che altri fastidiosi insetti. Se in casa hai poco spazio, ma vuoi ugualmente creare un angolino verde, puoi coltivare alcune di queste piante, in un unico vaso. Ma attenzione agli abbinamenti. Scopriamo quali piante aromatiche possono condividere lo stesso vaso e quelle che proprio non si sopportano.

Mai queste piante insieme

Rosmarino e salvia, sono due piante che non possono assolutamente stare accanto. Il rosmarino è un arbusto sempreverde con le tipiche foglie aghiformi di colore verde scuro. La salvia ha le foglie di colore verde grigiastro che, se strofinate, emanano un profumo meraviglioso. Queste due erbe hanno tante radici, molto fitte. Vicine, potrebbero soffocarsi a vicenda. Anche il basilico e il timo, non si amano particolarmente. Il basilico predilige i terreni umidi, il timo, invece, quelli ben drenati. La menta è una pianta ingombrante che può invadere velocemente gli spazi. Meglio lasciarla da sola ed evitare di posizionarla vicino ad altre erbe aromatiche.

Quali piante aromatiche possono condividere lo stesso vaso: le più comuni

Il basilico e il prezzemolo, invece, sono piante che possono stare nello stesso vaso. Hanno bisogno di molta acqua, amano i terreni umidi e il sole. Sono due piante che crescono abbastanza in fretta, quindi raccogli le loro foglie con una certa regolarità. Il prezzemolo, poi, sta benissimo anche vicino all’erba cipollina. Anche timo e salvia, possono essere coltivate nello stesso vaso. Entrambe amano il sole e i terreni poco umidi. E l’origano? L’origano può essere coltivato vicino alla maggiorana. Queste due piante prediligono lo stesso terreno e si potenziano a vicenda.