Cerchi casa vicino Roma? Questo piccolo borgo incantevole con un tesoro nascosto potrebbe piacerti

Quando si decide di comprare un immobile si deve tenere conto della cifra a disposizione. Se abbiamo la necessità di abitare nei pressi della Capitale per studio o lavoro possiamo considerare un borgo del Lazio. Scopriamone uno e i prezzi economici delle case.

Di solito al mare o in montagna si comprano seconde case per la villeggiatura. Se però sorge l’esigenza di acquistare un immobile a un prezzo abbordabile per viverci tutto l’anno, dobbiamo scartare molte zone. Sappiamo infatti che i posti più gettonati e le grandi città possono rivelarsi molto cari. Ci sono però delle realtà molto interessanti da considerare.

Cerchi casa vicino Roma? Questo piccolo borgo incantevole potrebbe interessarti

Nel Lazio si trova a circa un’ora dalla Capitale d’Italia un paese abitato da meno di mille persone. Ci riferiamo in particolare a Cineto Romano, un borgo poco conosciuto. Questa tranquilla località mostra ancora l’antico assetto urbanistico medievale. È soprattutto il Castello a dominare e caratterizzare il borgo. Fu edificato nell’XI secolo e appartenne agli Orsini e poi ai Borghese. Nella zona sono stati rinvenuti reperti di epoca romana.

Il borgo è vicino a corsi d’acqua che confluiscono nell’Aniene e si trova pure una specie di pozzo. In realtà si tratterebbe di una cavità di origine carsica. Cineto Romano è soprattutto meta di escursionisti per il bellissimo bosco che custodisce un posto magico e poco conosciuto. Si tratta delle cascate di Rioscuro.

Alcuni annunci immobiliari

Per caso cerchi casa vicino Roma? Questo piccolo borgo incantevole sarebbe da considerare. Su Idealista un annuncio ci avvisa che un monolocale di 33 m² con ingresso da ristrutturare costerebbe 29.000 euro. Si troverebbe in via Nocera a Cineto Romano su un piano rialzato. In via Castrovetere sarebbe in vendita una casa indipendente divisa in due piani. Al piano terra si trovano una cameretta, cucina abitabile, camino e bagno. Al piano superiore ci sono due camere e una mansarda. L’immobile di 65 m² necessiterebbe di una ristrutturazione e si potrebbe comprare pagando 30.000 euro.

In via del Pincetto a Cineto Romano si troverebbe in vendita un bilocale di 70 m² con una terrazza panoramica. Sarebbe presente anche un barbecue. Il prezzo richiesto sarebbe di 45.000 euro. Annuncio apparso su Immobiliare.it. Se si desidera un immobile più grande su quel sito troviamo in vendita una villa di 220 m² in via XV novembre. L’immobile si divide in seminterrato, piano terra e mansardato e ha una vista panoramica e box auto. Questa villa costerebbe 110.000 euro.

