A Venezia mostre su esoterismo, Marco Polo e la pubblicità storica. Date e costo dei biglietti

La curiosità è una delle qualità essenziali dell’uomo. Essa ci spinge alla scoperta di ciò che ci circonda e ci svela cose incredibili. Uno dei modi per soddisfare la nostra sete di conoscenza sarebbe visitare musei e mostre. Ecco cosa ci aspetta di interessante a Venezia.

Tra le storie più avvincenti che si leggono da piccoli ci sono quelle in cui compaiono maghi e streghe. Anche da adulti si è affascinati da romanzi fantasy o film dalle trame bizzarre. Ciò che fa parte di un mondo diverso dal nostro, regolato da leggi soprannaturali e pieno di magia attira da sempre persone di ogni età. Per approfondire alcuni aspetti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità sarebbe in corso una mostra molto particolare. Il luogo è Venezia, una delle città più belle e conosciute del Mondo.

A Venezia mostre su esoterismo, Marco Polo e la pubblicità da non perdere

Dovremmo recarci in Campo San Maurizio ed entrare nello storico Palazzo Zaguri per visitare una mostra molto interessante. Si tratta di Esoterica Exhibition. Qui si partirà dalla conoscenza approfondita di stregonerie e arti magiche fino ad arrivare all’esoterismo vero e proprio. Saranno esposti tanti reperti e documenti raccolti dai curatori in anni di ricerca. Si conosceranno soprattutto meglio massoneria, Cavalieri Templari e tanto altro.

Lo spazio espositivo di 3.000 metri quadri si compone di 36 sale divise in quattro piani. La mostra è accessibile tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì è aperta alle 11 alle 18, nei festivi e sabato e domenica dalle 10 alle 19. Il biglietto intero ha un costo di 19 euro, per il ridotto si pagano 16 euro. A Venezia associamo tanti personaggi tra cui Marco Polo. Nel 2024 ricorrono i 700 anni dalla morte dell’autore de Il Milione.

Altri motivi per visitare la Serenissima

Dal 6 aprile fino al 29 settembre 2024 avremo tempo per recarci al Palazzo Ducale della città lagunare. Qui è in corso la mostra I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano del Duecento. Nelle varie sezioni potremo vedere tutto ciò che è legato ai viaggi esplorativi, dalla cartografia ai manoscritti, ma anche altro. Pensiamo ai tessuti pregiati e alle porcellane e alle monete dell’epoca. La mostra è visitabile ogni giorno dalle ore 9 alle 19. A Ca’ Pesaro presso la Galleria d’arte moderna dal 20 aprile al 15 settembre 2024 si terrà la mostra dedicata ad Armando Testa.

Potremo conoscere gli esordi, gli sviluppi della sua carriera e alcune delle sue celebri creazioni. Sono impresse nella memoria di molti pubblicità come quelle del digestivo Antonetto oppure del caffè Paulista della Lavazza. In tal caso si vedevano due simpatici personaggi, Carmencita e Caballero. Ai pannolini Lines poi era associato l’indimenticabile ippopotamo blu, Pippo. Il biglietto per Ca’ Pesaro partirebbe da circa 10 euro. A Venezia mostre su esoterismo, Marco Polo e la pubblicità potrebbero interessare molti visitatori.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per i dettagli, la disponibilità e i prezzi dei biglietti)