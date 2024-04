Uno dei borghi più suggestivi si trova in Veneto ed è la patria di un noto poeta

Il Veneto è una regione con tante bellezze da offrire e paesaggi suggestivi da ammirare. Uno dei borghi più suggestivi era anche la patria di un noto poeta: Petrarca.

Il Veneto ha una miriade di paesaggi da offrire e non solo la famigerata nebbia che sovrasta la Pianura Padana nei mesi invernali. A nord ci sono le Dolomiti, che regalano non solo paesaggi mozzafiato ma anche tantissime attività montane. A sud e ad est si trova la pianura e la costa bagnata dal Mar Adriatico, dove si trovano spiagge che d’estate affollano turisti e movida notturna. Nel mezzo, invece, si possono trovare le famigerate Colline del Prosecco e i Colli Euganei. Proprio in questi ultimi si trova uno dei borghi più suggestivi da visitare.

Alla scoperta dei Colli Euganei

I Colli Euganei sono un gruppo di centinaia di colline di origine vulcanica, la cui altezza non arriva mai a superare i 600 metri. La loro conformazione perfetta è il risultato di fenomeni vulcanici di circa 40 milioni di anni fa e che regala un prezioso ambiente naturale e culturale. In questi scorci di natura incontaminata si possono trovare dei borghi pittoreschi dalle caratteristiche uniche. Da essi partono incredibili itinerari da fare a piedi e che percorrono l’interno del Parco. Non mancano le eccellenze tipiche culinarie, inoltre. Proprio uno di questi borghi è stato la patria di Francesco Petrarca.

Un dei borghi più suggestivi si trova in Veneto ed è la patria di un noto poeta

Si tratta di Arquà Petrarca e si trova al centro dei Colli Euganei. La fama di questo suggestivo borgo medievale deriva principalmente per essere la terra natia nel noto poeta, ma le cose da fare e i prodotti tipici non mancano di certo. Nel borgo, è possibile visitare la casa de Petrarca, una struttura originaria del 1200 donata allo stesso poeta dal signore di Padova dell’epoca. Il centro è costituito dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, dalla Fontana e Tomba del Petrarca. Tutti da scoprire sono anche i prodotti tipici. Arquà Petrarca, difatti, è famosa per le sue giuggiole. Infine, anche gli itinerari e le zone da non perdere sono una tappa d’obbligo. Dal centro del borgo è possibile percorrere un percorso a piedi che porta fino al Pianoro del Mottolone, il quale regala un paesaggio mozzafiato soprattutto quando cala il sole. Da non perdere nelle vicinanze il Laghetto della Costa (sito Unesco) e il Giardino di Valsanzibio.