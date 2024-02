Cena romantica in vista? Ecco dei ristoranti di Milano, alcune proposte e i prezzi del menù

Mangiare con lentezza e bere bene sono coccole che ci concediamo specialmente in alcune occasioni. Di solito, infatti, i mille impegni ci permettono pranzi veloci e pasti serali distratti davanti la tv. Per una cena fuori da godere con concentrazione ci sono alcuni locali interessanti. Conosciamone due a Milano.

Per festeggiare un compleanno, un anniversario o solo per regalarci una serata speciale prenotiamo un ristorante. Sceglierlo dipende da vari fattori. Soprattutto quando si esce con la persona che si ama si fa molta attenzione.

Cena romantica in vista? Ecco dei ristoranti di Milano da provare

In vista della festa dedicata agli innamorati e non solo, scopriamo un locale dove mangiare a Milano.

In via Clusone ci accoglie l’ambiente intimo e raffinato di Vasiliki Kouzina, ristorante aperto da Vasiliki Pierrakea. L’intento sarebbe quello di far gustare la cucina greca più nota e anche quella meno conosciuta. Così come in Italia, infatti, ci sono varianti dei piatti classici in diverse zone della Grecia così come in ogni famiglia. Pierrakea è coadiuvata da Gikas Xenakis.

Nel menù troviamo tra gli antipasti kolokyhtokeftedes a 12 euro. Si tratta di polpette di zucca con cavolo bianco e formaggio di capra. Un’altra portata unisce vari ingredienti di origine greca. Ci riferiamo alla fava Santorinis con l’anguilla e uvetta di Corinto. Il prezzo è di 14 euro. I secondi hanno un prezzo medio di 26 euro e si può scegliere ad esempio tra guanciale di maiale, agnello, spigola e polpo. Il glyka, il dolce, costa 10 euro. Tra gli altri nella lista troviamo baclavas con frutti rossi e sorbetto al limone.

A Milano si potrebbe provare anche un ristorante in zona Porta Romana.

Un altro locale interessante

Chi cerca un angolo di relax con uno spazio verde, aperto in estate e riparato in inverno, potrebbe andare da Particolare. Questo ristorante è intimo e ricco di riferimenti a famosi architetti del Novecento. Il giardino interno prolunga il locale e offre un’esperienza rilassante.

La cucina dello chef Andrea Cutillo coniuga tradizione e tocchi innovativi. Gli antipasti partono da 16 euro. Troviamo ad esempio l’Uovo all’amatriciana e Bao Milano-Shanghai, un panino con ossobuco. Tra i primi, i paccheri ripieni alla genovese napoletana costano 19 euro. I secondi tra i 26 e i 30 euro spaziano dalla carne al pesce. Si conclude coi dolci come il tiramisù a 10 euro.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. I locali gradiscono la prenotazione. Piatti e prezzi dei menù potrebbero subire variazioni)