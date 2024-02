Come sta oggi Shannen Doherty, la sua malattia, la regressione e l’incredibile storia delle cure che funzionano

È famosa per aver interpretato Beverly Hills 90210, Shannen Doherty era un’autentica star della tv quando le è stata diagnostica la malattia. La sua è una lotta che dura da anni, lei non si è mai arresa e ora finalmente ha ricevuto delle belle notizie.

La diagnosi per Shannen Doherty è stata impietosa nel 2015. Cancro al seno. Questa notizia ha scosso la sua vita personale e professionale e ha lasciato senza parole tutti i fan che la seguono da anni e che la ammirano e amano. L’impatto sul suo fisico e sulla mente è stato davvero notevole. Lei è una figura pubblica di rilievo e ha dovuto gestire la situazione con attenzione, sa di essere un esempio, ma i momenti bui non sono mancati e mantenere la lucidità non è stato facile.

Shannen ha utilizzato i social per sensibilizzare le persone alla prevenzione. Ma anche per aiutare chi soffriva del suo stesso male a farsi forza, reagire e combattere. La sua sincerità è stata apprezzata da tutti e lei è diventata un esempio per chi affronta dure battaglie.

Una malattia molto dura

Come sta oggi Shannen Doherty? Meglio. Dopo la diagnosi, l’attrice ha intrapreso un percorso di trattamenti tra cui gli interventi chirurgici di mastectomia che hanno preceduto chemioterapia e radioterapia. Questo percorso l’ha messa a dura prova ma ha dimostrato la sua grande forza emotiva.

Shannen ha perso i capelli e si è molto indebolita, ma ha fatto vedere cosa succede quando si hanno vicini famigliari e amici. La forza che se ne trae è davvero importante. Scoprire che il tumore era metastatico e che si era diffuso è stato un duro colpo. Ossa e cervello sarebbero stati presto compromessi, i trattamenti sono diventati sempre più invasivi e gli interventi sempre più delicati.

Come sta oggi Shannen Doherty, un miracolo in cui solo lei sperava

Di recente Shannen Doherty ha condiviso nel suo podcast una notizia che in tanti speravano. I nuovi trattamenti stanno ottenendo grandi risultati, il fisico reagisce, le infusioni per combattere la malattia stanno dando effetti. La rottura della barriera emato-encefalitica è stato considerato un vero miracolo dai medici, un passo decisivo per la sua salute.

L’attrice rimane ottimista e dà speranze con le sue cure anche ad altre persone che stanno affrontando lo stesso problema. Milioni di fan stanno con il fiato sospeso, ma le notizie che arrivano tramite il podcast fanno sperare. Tanti sorrisi per lei dal buio dei guai che la vita le ha messo di fronte. Tutti sono convinti che Shannen alla fine riesca a vincere. E che torni a farci sognare.