Ecco le 3 città europee dove è possibile vivere da pascià con meno di 1000 euro al mese

Le spese ti fanno soffocare e stai pensando di trasferirti? O hai sempre sognato di abitare al mare durante la pensione? Ti consigliamo 3 luoghi da favola dove il costo della vita è nettamente inferiore a quello dell’Italia.

Arrivare a fine mese col portafogli pieno, oggi come oggi, sembra diventata una vera e propria chimera. Le spese crescono costantemente, nonostante i bonus e gli incentivi proposti dallo Stato. Per questo motivo e per il costo della vita sempre più alto del nostro Paese, sempre più persone esprimono il desiderio di trasferirsi all’estero. Giovani e meno giovani, studenti e pensionati, stanno cercando la propria felicità laddove il costo della vita è inferiore a quello del Belpaese. A tal proposito, esistono tre affascinanti destinazioni europee dove è possibile vivere con meno di 1000 euro al mese, senza rinunciare a una vita comoda e, perché no, concedendosi qualche sfizio. Questi luoghi hanno anche il benefit di essere meravigliosi a livello paesaggistico, il che sarà un plus anche per il nostro benessere interiore, oltre che per quello economico.

Ecco le 3 città europee dove è possibile condurre una vita dignitosa senza l’ansia di arrivare a fine mese

Partiamo con una destinazione che sta riscoprendo una grande fama in questi ultimi anni. Stiamo parlando dell’Albania, una meta emergente che qualità e convenienza. Il costo della vita in Albania è mediamente inferiore di un terzo rispetto all’Italia, e questo è solo l’inizio dei vantaggi che offre. Nelle principali città albanesi come Tirana, Durazzo e Valona, è possibile affittare una casa confortevole anche per soli 600 euro al mese, lasciando ampio margine per altre spese.

Ma ciò che rende l’Albania un luogo così invitante è il clima mediterraneo, con oltre 300 giorni di sole all’anno, e le spettacolari spiagge che offre. Questa destinazione è perfetta per chi cerca una vita all’aria aperta e apprezza la vicinanza del mare, ma anche delle montagne. Inoltre, la cucina albanese è deliziosa e a prezzi accessibili, e la calorosa accoglienza degli abitanti rende facile integrarsi nella comunità locale.

La terra delle meraviglie

Passiamo a un’altra meta invitante per ricominciare una nuova vita: Tenerife, la più grande delle Isole Canarie. È situata nell’Oceano Atlantico, al largo della costa nordoccidentale dell’Africa. Questa destinazione è diventata sempre più popolare tra pensionati e persone in cerca di un cambiamento. Con un costo della vita contenuto e la possibilità di affittare una casa anche per 500 euro al mese, Tenerife è una scelta davvero molto allettante. Inoltre offre un clima mite tutto l’anno, con temperature medie intorno ai 20°, e una natura straordinaria che comprende spiagge, vulcani e parchi nazionali. Tuttavia, è importante evitare le zone più turistiche dell’isola, dove i prezzi possono lievitare, optando invece per comunità meno affollate.

La Grecia, con il fascino di Atene

L’antica Atene, patria della filosofia, dell’arte e della cultura, offre un’opportunità unica per vivere una vita di qualità a costi contenuti. La città offre una vivace scena culturale, storici siti archeologici e una gastronomia deliziosa, il tutto a un prezzo accessibile. La Grecia offre splendide isole e spiagge ideali per vacanze indimenticabili, ma anche prezzi bassi per la vita di tutti i giorni. Insomma, metti da parte le ansie legate ai soldi: ecco le 3 città europee dove è possibile godersi la vita, e ripartire senza pensieri.

