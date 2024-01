Idee regalo particolari da fare per compleanni, San Valentino o Natale a partire da 15 euro

Ci sono delle ricorrenze durante l’anno molto importanti. Si festeggia il giorno in cui nasciamo, l’onomastico o altro. Sono tante le occasioni per manifestare inoltre affetto con un dono. Scopriamo alcuni regali tra i più belli e curiosi da comprare on line.

Quando ci invitano a una cena di solito portiamo una bottiglia di vino o dei dolci. Se invece si tratta di un compleanno o di un evento importante dobbiamo pensare ad altri tipi di doni. Andare in giro per negozi alla ricerca di un regalo adatto a volte è una missione difficile. Si può scegliere qualcosa legato ai gusti del festeggiato, ma i dubbi possono lo stesso presentarsi. Potrebbero ispirarci dei negozi che si trovano nelle nostre città oppure su Internet.

Idee regalo particolari da fare per compleanni e altri eventi

In base ai soldi che abbiamo a disposizione e al tipo di festa a cui parteciperemo ci sono tante proposte interessanti.

Da qualche anno si possono scegliere delle esperienze da fare singolarmente o in coppia da regalare. Ad esempio, su Smartbox.com una giornata in una Spa per due persone potrebbe costare circa 65 euro.

Tra gli altri pacchetti regalo, 2 notti, 2 cene e una degustazione enogastronomica in una località in Italia per 2 persone si pagherebbero 230 euro. Un trattamento estetico per una persona costerebbe 30 euro oppure potremmo regalare giri su una supercar come Ferrari e Lamborghini. I prezzi sono vari, anche sotto 80 euro. Chi ama gli animali gradirà fare passeggiate con gli alpaca. Un pacchetto regalo potremmo comprarlo anche a 50 euro.

Curiosità varie

Scopriamo altre idee regalo particolari da fare per compleanni o altre occasioni. Su Regali365 c’è un avvolgicavo a forma di cerchione d’auto con salsiccia di Cracovia inclusa. Il prezzo sarebbe di 20 euro. Tra gli altri modelli ci sono il bersaglio del gioco delle freccette e il disegno di un pallone da calcio.

Un elegante caminetto a bioetanolo da tavolo su Amazon di venderebbe a circa 50 euro. Ancora su Amazon un tavolo pieghevole multigioco costerebbe 155 euro.

Su Regalitop ci sono alcuni articoli per gli appassionati della saga di Star Wars, Guerre stellari. Ad esempio una pendrive con i personaggi costerebbe 15,29 euro. L’accappatoio che ricorda il mantello jedi si venderebbe a 45 euro.

Infine, Nonsolostelle offre l’opportunità di dedicare una stella a chi si vuole. Si possono comprare certificati con incluse tutte le informazioni sul corpo celeste scelto a partire da 39 euro.

